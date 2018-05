Manifesto assinado por 2400 investigadores (e pelo próprio ministro) critica fortemente política científica do Governo

Incapacidade de atrair os melhores investigadores do mundo, com riscos cada vez maiores de fuga de cérebros. Irregularidade de concursos para projetos científicos e contratação de investigadores. Falta de atratividade, competitividade e credibilidade internacional. Afastamento dos melhores avaliadores internacionais. Afastamento dos melhores investigadores e bloqueio da carreira baseada no mérito científico. Debilitação da comunidade e das instituições científicas nacionais.

Estas são as principais consequências dos estrangulamentos provocados pela política científica do Governo e são destacadas no Manifesto Ciência Portugal 2018, que já foi assinado por mais de dois mil cientistas de todo o país. O documento tem como proponentes nomes conhecidos como Maria Manuel Mota (diretora do Instituto de Medicina Molecular da Universidade de Lisboa e Prémio Pessoa), Mónica Bettencourt Dias (diretora do Instituto Gulbenkian de Ciência), Elvira Fortunato (diretora do Laboratório Associado i3N da Universidade Nova de Lisboa), Marina Costa Lobo e António Costa Pinto (Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa), Maria de Sousa (professora emérita da Universidade do Porto), Orfeu Bertolami (presidente do Departamento de Física e Astronomia da Universidade do Porto), Claudio Sunkel e Helder Maiato (I3S-Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto), Arlindo Oliveira (presidente do Instituto Superior Técnico), João Ramalho Santos (presidente do CNC-Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra), Nuno Sousa e Luís Aguiar Conraria (Universidade do Minho), Filipe Teles (pró-reitor da Universidade de Aveiro) ou Adelino Canário (diretor do Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve).

Aqueles estrangulamentos "estão a ter graves consequências a curto, médio e longo prazo para a ciência em Portugal, gerando instabilidade e ansiedade em toda a comunidade científica", afirma o Manifesto. "A comunidade científica sente-se impedida de concretizar o seu potencial. Temos já uma considerável massa crítica, capaz de elevar o país ao mais alto nível no mapa internacional." No entanto, "o panorama atual do sistema de ciência e tecnologia em Portugal apresenta desafios estruturais que originam grande incerteza, desgaste e frustração".

Ultrapassar os estrangulamentos

O documento, que pode ser consultado AQUI, sublinha que "a situação atual está a impedir os investigadores de planearem a sua atividade, levando uns a saírem de Portugal e castrando o potencial dos que ficam, diminuindo assim de forma irreversível a nossa competividade". E pede ao Governo e à Assembleia da República "que reconheçam urgentemente a necessidade de traçar um rumo de médio e longo prazo para a ciência em Portugal, que de forma sustentada permita ultrapassar estes estrangulamentos e fazer avançar o país através da ciência e da tecnologia".

Por isso o Manifesto defende três medidas urgentes: "um financiamento consistente e transparente, com pelo menos um concurso anual de projetos para todas as áreas científicas"; um simplex para a ciência, simplificando plataformas, formulários, regulamentos e limitando estrangulamentos burocráticos; e uma política de contratação regular e coordenada, baseada no mérito "e respeitando investigadores e instituições". Só será possível "termos um país moderno, plenamente integrado nas redes internacionais de ciência, tecnologia e inovação, e estabelecer metas ambiciosas para o futuro, quando os alicerces e estabilidade do sistema científico estiverem garantidos", considera o documento.

A gestão da ciência e tecnologia em Portugal "tem de obedecer aos mesmos critérios de qualidade e eficiência exigidos aos cientistas, nomeadamente na execução financeira transparente, atempada e desburocratizada, e na concretização de objetivos que deverão ser alvo de avaliação externa". Não é possível a programação de atividades de investigação "num quadro de ausência de calendarização plurianual, imprevisibilidade de financiamento, crescente burocratização e de alteração sistemática de regulamentos e formulários".

Um concurso de projetos de investigação por ano

Os subscritores reconhecem que o esforço para aumentar o financiamento do último concurso de projetos e investigação "é louvável, mas a comunidade científica esteve dois anos e meio sem concursos e três anos sem novo financiamento". A confirmar-se a não abertura "de mais nenhum concurso até 2020, só irá agravar-se a situação de subfinanciamento e de imprevisibilidade do sistema". Deveria haver pelo menos um concurso por ano, "tal como acontece na maioria dos países da UE", com um calendário plurianual de cinco anos no mínimo. E o processo de avaliação deveria ser desburocratizado, garantindo a presença de painéis internacionais e o acesso a pelo menos três revisores internacionais "de reconhecido mérito" na área em avaliação para cada proposta.

Os concursos deveriam ter avisos prévios e estar abertos por períodos suficientemente longos para permitir a preparação e a possibilidade de planeamento racional das atividades. "A calendarização e o conhecimento prévio dos orçamentos disponíveis para cada concurso são essenciais para os investigadores dirigirem as suas candidaturas para os momentos em que são mais competitivos, reduzindo assim o volume de candidaturas por concurso", sublinham os cientistas.

O Código de Contratos Públicos (CCP) é criticado pelo "excesso de burocracia aplicada a verbas de investigação, o que faz com que grande parte das instituições científicas estejam bloqueadas e incapacitadas de comprar os bens, consumíveis e serviços de que precisam para a sua atividade". Com efeito, "este CCP não se aplica à investigação científica, cuja atividade exige uma enorme flexibilidade nas compras, porque são os resultados das experiências realizadas que determinam quais vão ser as experiências seguintes". A comunidade científica "não pode competir a nível internacional quando o seu acesso a aquisições se torna cada vez mais limitado e burocratizado". Estes procedimentos levam "a uma enorme perda de competitividade e corremos mesmo o risco real de não conseguirmos cumprir prazos e objetivos propostos nos projetos, tendo até de devolver fundos, em especial em projetos europeus".

Ministro da Ciência e presidente da FCT subscrevem Manifesto...

Curiosamente, o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, é também um dos subscritores do Manifesto, tal como o presidente da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), Paulo Ferrão. Contactado pelo Expresso, Manuel Heitor confirma que "apoia o ativismo científico" e pede "muito realismo para fazer da ambição dos cientistas e de todos nós, uma realidade". Mas acrescenta: "Não basta pedir, é preciso fazer acontecer e foi para isso que vim para o Governo".



O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior vai promover nesta quarta-feira um encontro em Lisboa com representantes dos 26 Laboratórios Associados, onde vão ser debatidos vários problemas destacados no documento, como o financiamento da investigação e desenvolvimento, a criação de emprego científico, o Código dos Contratos Públicos e a burocracia, a cooperação científica internacional no próximo Programa Quadro Europeu (2021-2028) e o reforço da legislação destinada a estimular a atividade científica.