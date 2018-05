Cova da Moura. Polícia acusado de racismo e agressão nega tudo em tribunal

Violência policial, materializada em agressões, disparos, sequestro e até tortura. Atos e frases racistas e injuriosas. Tudo sem justificação aparente e de forma premeditada, acusa o Ministério Público (MP), ao referir-se à ação de 17 agentes da PSP de Alfragide, a unidade responsável pelo policiamento da Cova da Moura, um bairro degradado às portas de Lisboa. Os factos ocorreram a 5 de fevereiro de 2015.

Mais de três anos depois, o dia 22 de maio marca o começo do julgamento destes 16 homens e uma mulher, que dizem ter agido como resposta ao apedrejamento da carrinha que patrulhava o bairro. Os acontecimentos que se seguiram, já na esquadra de Alfragide, onde são acusados de novas agressões e disparos, terão tido origem na chegada de um grupo de jovens do bairro, que, segundo a versão policial, tentava forçar a entrada na esquadra.

É isso que os arguidos tentarão provar no Tribunal de Sintra, onde começam esta terça-feira a ser ouvidos. Depois de lido o despacho de pronúncia pela juíza Ester Pacheco, e de a advogada dos ofendidos, Lúcia Gomes, ter reforçado a imputação do MP, falando em “tratamento cruel e desumano”, foram apresentados os agentes sentados no banco dos réus. Todos eles mostraram intenção de prestar declarações e contar a versão que têm dos acontecimentos. Segundo a acusação do MP, os agentes “fizeram constar de documentos factos que não correspondiam à verdade”.

André Silva, o agente que conduzia a carrinha de patrulha, foi o primeiro a ser ouvido e desmentiu que alguma vez tenha proferido insultos racistas, usado a força sem justificação ou cometido qualquer dos crimes pelos quais está indiciado. A declaração durou até à hora do almoço, o que deixa o depoimento dos agentes seguintes para o período da tarde.