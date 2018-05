Marcelo, o sempre professor, apela a universidades que não se fechem sobre os docentes, os burocratas e a organização

Os primeiros aplausos aconteceram logo ao início, depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter saudado Espanha, “una e eterna” na sua projeção na Europa, em mais um momento de impasse político, entre o Governo central e o futuro governo regional da Catalunha. Perante um auditório repleto de dirigentes académicos, responsáveis políticos e empresários que participam no IV Encontro Internacional de Reitores da rede Universia, promovida pelo banco Santander, o Presidente da República fez também questão de dizer que ia falar o seu “coração de professor”.

A seis meses de se jubilar e por fim à sua carreira académica, Marcelo Rebelo de Sousa lembrou que, ao contrário dos cargos políticos, “exercidos por períodos limitados de tempo”, professor “é-se para toda a vida”. E foi um discurso essencialmente voltado para o que devem ser as instituições de ensino superior que proferiu. “Uma universidade fechada é uma universidade que se nega a si própria. Uma universidade virada para os professores, para os burocratas, para a organização não é uma universidade”, reforçou.

Marcelo Rebelo de Sousa, que se deslocou a Salamanca apenas para a abertura do encontro internacional de reitores e tal como havia combinado com Felipe VI na sua recente visita a Espanha, defendeu também a necessidade de ter uma universidade de “valores”, como a coesão social. Porque é a ausência dessa coesão que tem provocado a “crise dos sistemas políticos, económicos e sociais” e o aparecimento de “populismo, xenofobia, demagogia”.

E foi nesse contexto que lançou o repto aos mais de 600 reitores e dirigentes académicos presentes no pavilhão de congressos de Salamanca: “Se cada uma destas universidades da rede Universia, pensando nos 35 conflitos armados no mundo e nos 65 milhões de refugiados, recebesse cinco, teria assegurado três mil lugares de justiça social”. O desafio foi retirado a partir da iniciativa do ex-Presidente da República Jorge Sampaio, que patrocinou um programa de acolhimento de estudantes sírios.

Marcelo voltou ainda a outro apelo recorrente, no sentido de haver na Educação “políticas de consenso”, que “não mudem com cada governo, cada legislatura, cada orçamento”. “Educar não é uma tarefa de um partido, de um político, de um sindicato, de uma organização patronal.” Apelou à “capacidade de antecipação”, algo que tem faltado no mundo atual e que é fundamental, em particular, para as universidades. “Não antecipar, nas universidades, é morrer.”

As últimas palavras continuaram a ser para os responsáveis das universidades. “Está mais nas vossas mãos o futuro das vossas sociedades do que nas mãos dos políticos. Porque antes de haver políticos, há educadores e educandos. Antes de haver política, há educação e há universidade”.

No final, dois representantes de universidades brasileiras comentavam as palavras de Marcelo: “Isto é um discurso de Presidente. Muito bonito”.