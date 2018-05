“Herói”, “pai”, “criador”, “fiel”, “leal”, ”persistente”: António Arnaut 1938-2018

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República

O Presidente da República destacou a forma como o António Arnaut era “sensível à justiça e à solidariedade”. “Daí ser o criador do SNS que é, porventura, uma das expressões máximas da solidariedade social acolhida na nossa Constituição”, disse. “Era de uma fidelidade, de uma lealdade, de uma persistência”, elogiou.

“Tive a honra de o condecorar com a Grã-Cruz da Ordem da Liberdade e queria, como amigo, recordar com saudade a pessoa e agradecer-lhe tudo o que fez por Portugal"”, acrescentou o Presidente.

António Costa, primeiro-ministro e secretário-geral do PS

“Portugal perdeu aquele que é o pai do nosso Serviço Nacional de Saúde, uma grande referência como governante, como deputado e democrata, como grande defensor da causa pública e que nos legou algo que é precioso e que é, seguramente, algo de mais importante que o 25 de Abril nos deixou, que é podermos ter um Serviço Nacional de Saúde que assegura acessibilidade universal tendencialmente gratuita para todos, independente mente das suas possibilidades económicas”, disse o primeiro-ministro. “Infelizmente, mesmo aqueles que são 'pais' do Serviço Nacional de Saúde não deixam de poder ser vítimas da doença e ele bateu-se por ela durante muitos anos. Infelizmente, ela hoje ganhou essa luta mas sei que ele parte com uma vontade muito grande que continuemos o combate de toda a sua vida e, em particular, na preservação e na valorização do nosso Serviço Nacional de Saúde”, acrescentou.

Enquanto secretário-geral do Partido Socialista, António Costa decretou esta segunda-feira luto partidário, com a bandeira socialista a meia haste em todas as sedes de país. “O PS está de luto com o falecimento de António Arnaut, nosso presidente honorário. Fundador do PS, militante dedicado, honrou-nos como deputado à Assembleia Constituinte e à Assembleia da República e como governante.”

João Semedo, ex-coordenador do Bloco

“Foi um insubmisso e permanente lutador pela liberdade, pela igualdade e pela justiça social, um incansável combatente pelos valores da República, da esquerda e do socialismo”, enalteceu João Semedo, que em janeiro deste ano lançou com Arnaut o livro “Salvar o SNS - Uma nova Lei de Bases da Saúde para defender a democracia”.

“A notícia da morte do meu querido amigo António Arnaut, na sua injustiça e brutalidade, deixou-me amargurado, gelado e invadido por um vazio que retira todo o sentido ao que eu aqui possa dizer”, escreveu o ex-antigo coordenador do Bloco, que assumiu ainda não encontrar “palavras à altura da sua dimensão como cidadão e ser humano nas múltiplas facetas em que a sua riquíssima vida se desdobrou”.

Rui Duarte Silva

Ordem dos Médicos

“O país perdeu hoje um herói nacional, o herói do SNS. A Ordem dos Médicos continuará a honrar o seu legado e a sua memória”, sublinhou a Ordem do Médicos numa nota de pesar assinada pelo bastonário e pelos presidentes dos Conselhos Regionais Norte, Centro e Sul.

Os médicos falam num “homem humilde que nos deixa um legado que o país deve e tem de saber honrar”. “A ele se deve não só a génese do SNS, mas também a sua defesa continuada em diversas circunstâncias. O conhecimento, entusiasmo e atenção que sempre dedicou ao SNS foi bem traduzido nas palavras sinceras com que enalteceu o SNS como ‘uma das maiores conquistas da nossa democracia e o principal fator de coesão social’.”

Adalberto Campos Fernandes, ministro da Saúde

O ministro lembrou Arnaut como um “republicano, um homem da literatura, um grande poeta e um homem de uma enorme sensibilidade”.

“Não é apenas o pai do SNS, como nos habituámos a reconhecê-lo. Perdemos um cidadão que soube enobrecer a sua devoção à causa pública”, afirmou, defendendo que o país “perde uma das figuras referenciais em termos de influência cívica, de capacidade de pensar e refletir sobre o futuro”.

Arnaut era ainda, segundo Adalberto Campos Fernandes, um homem com “profundo sentido de justiça, que viu na realização do SNS um início de caminho para cumprir esse ideal de justiça”. “O que importa é prosseguir o caminho e, 40 anos depois, tudo fazer para que a ideia fundadora seja todos os dias renovada e possamos ter esta realização que todos consideramos ser a melhor.”

Ferro Rodrigues, presidente da Assembleia da República

“É com profunda tristeza que tomo conhecimento do falecimento de António Arnaut, um homem que personificava, como poucos, o conceito de ética republicana”, referiu Ferro Rodrigues numa mensagem enviada à agência Lusa. “Até ao último dia um cidadão empenhado e um militante ativo da causa dos direitos sociais, porque sabia bem que sem igualdade de oportunidades a liberdade não tem condições para ser exercida”, acrescentou.

Marcos Borga

Manuel Alegre, dirigente histórico socialista

“Estou muito abalado, era um dos meus maiores amigos de há muito tempo. António Arnaut é o socialista mais genuíno que conheci”, disse. “A maior homenagem que se lhe pode fazer é cumprir o último apelo que António Arnaut fez: Salvar o SNS”, acrescentou o ex-candidato presidencial.

Assunção Cristas, líder CDS

“Realço um homem profundamente dedicado às causas em que acreditou, nomeadamente na construção do SNS”, afirmou a líder centrista. “Todos ficamos unidos nessa perda, uma perda também pelo que é a nossa saúde e hoje tanto temos de batalhar em Portugal para que o SNS funcione melhor.”

Francisco George, presidente da Cruz Vermelha e ex-diretor-geral da Saúde

“O país perde uma figura, mas ganhou o Serviço Nacional de Saúde (SNS) que ele fundou. Perde uma figura política de impressionável transparência, mas ganhou um SNS para sempre”, afirmou Francisco George à agência Lusa.

António Pedro Ferreira

PCP

O partido destacou o empenho e intervenção do fundador do PS na “defesa de valores de Abril” na saúde e noutros direitos sociais consagrados na Constituição da República.

Em nota enviada às redações, o PCP lembrou o “posicionamento antifascista” e a “participação em ações unitárias democráticas” de Arnaut.

Bloco de Esquerda

O deputado bloquista José Manuel Pureza considerou que António Arnaut era “o melhor rosto do serviço público”, um exemplo de “integridade absoluta” e um homem insubmisso que sempre lutou por um serviço de saúde democrático e público. “Honrar a memória de António Arnaut é sermos totalmente insubmissos nos nossos combates como foi António Arnaut.”

“O povo conhecia-o como pai do Serviço Nacional de Saúde, não como autor ou como criador, mas como pai. Pai é alguém que ama, é alguém que cuida, é alguém que se bate ilimitadamente por aquilo que é a sua criação. E assim foi António Arnaut relativamente ao Serviço Nacional de Saúde e devemos-lhe o melhor que a democracia portuguesa tem”, referiu.