Doentes terão portal para saberem tudo a que têm direito

Os doentes oncológicos e demais cidadãos que sofrem de incapacidade temporária ou definitiva vão deixar de perder horas sem fim aos balcões da Segurança Social ou na internet à procura de informação dispersa, e geralmente desatualizada, sobre os apoios a que têm direito.

A promessa foi deixada pela Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, Ana Sofia Antunes, na primeira conferência “Tenho Cancro. E depois?”. Neste evento que reuniu peritos e doentes oncológicos para debater os desafios da vida após o cancro em termos de rendimento e de trabalho, tanto o presidente da Sociedade Portuguesa de Oncologia, Paulo Cortes, como o presidente do IPO Lisboa, Francisco Ventura Ramos, fizeram questão de chamar a atenção para este problema que é a falta de informação — sentida por doentes, famílias, empregadores ou mesmo profissionais de saúde — em torno dos subsídios da Segurança Social e dos incentivos laborais já disponíveis a quem passa pelo cancro.

“Muito embora as medidas até existam, elas são pouco conhecidas pelas entidades patronais e pelos próprios beneficiários que delas poderiam vir a usufruir”, confirmou a secretária de Estado Ana Sofia Antunes. “E exatamente por percebermos que não apenas as pessoas, mas também as entidades patronais e muitos dos interlocutores neste processo manifestam falta de informação sobre os apoios e medidas existentes, entendemos que seria útil proceder a uma organização e simplificação desta informação”.

Portal e não só

Foi com este objetivo que o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social inscreveu recentemente uma nova medida no Simplex, o programa governamental de simplificação administrativa e legislativa que visa tornar mais fácil a vida dos cidadãos. O futuro portal ainda não tem um nome definido, mas a ideia é concentrar num único espaço digital toda a informação relevante para quem experiencie uma situação de incapacidade permanente ou temporária, como é o caso dos doentes oncológicos.

Embora o proponente da medida seja o ministro Vieira da Silva, esta compilação e atualização de informação atualmente tão dispersa vai exigir o envolvimento de muitos outros ministros e ministérios, como é o caso da Saúde, Educação, Finanças, Justiça ou Modernização Administrativa.

O objetivo do Governo é apoiar as pessoas com incapacidade — seja quem tem cancro, outra doença crónica ou uma deficiência motora, por exemplo — na busca dos diversos tipos de apoios disponíveis para o seu quotidiano. Através do portal na internet ou de brochuras em papel, a ideia é clarificar direitos e deveres, desde os tipos de subsídios que existem aos sítios onde se devem dirigir para esclarecer as suas dúvidas e aos papéis que devem tratar. É o caso do chamado “atestado médico de incapacidade multiuso”, atribuído por uma junta médica, essencial para ter acesso aos vários apoios já previstos na lei, a começar pelo desconto no IRS.

“O que pretendemos fazer passa por um recurso informático — mas também por outros formatos mais corriqueiros como brochuras — que organize a informação e diga às pessoas sobre que benefícios podem usufruir com o seu atestado de incapacidade. De quanto em quanto tempo tem de ser reavaliado, a que prestações pode ter acesso, a que apoios laborais pode aceder”, adiantou a secretária de Estado.

Atenção ao PSI

Um dos exemplos mais paradigmáticos da falta de informação em torno dos direitos dos doentes oncológicos é o desconhecimento generalizado da prestação social para a inclusão (PSI).

Este é um novo subsídio, lançado pelo Governo em outubro de 2017, que pode apoiar os doentes oncológicos com maior grau de incapacidade e carência económica. Contudo, como não se dirige diretamente a quem tem cancro — mas antes a todos os que enfrentam qualquer tipo de incapacidade transitória ou definitiva e congénita ou adquirida ao longo da vida — esta nova prestação ainda é desconhecida de muitos doentes oncológicos.

Consoante o grau de incapacidade e os rendimentos de cada um, o PSI pode atingir atualmente os €264 por mês. E a partir do próximo mês de outubro de 2018, este subsídio mensal subirá até perto dos €430 para quem demonstre ter um grau de incapacidade igual ou superior a 80% e viver num agregado familiar em situação de carência económica.

“Estamos a receber uma média de 130 requerimentos diários”, informou a secretária de Estado sobre o PSI, concluindo que esta nova prestação social já está a ser paga a 74 mil pessoas em Portugal, incluindo beneficiários de prestações que, entretanto, se extinguiram como é o caso do subsídio mensal vitalício ou da pensão social de invalidez.

A PSI pode ser requerida à Segurança Social, sendo necessário que o requerente tenha já o seu “atestado médico de incapacidade multiuso” para poder comprovar o grau de incapacidade.

E a propósito deste papel que todos os doentes oncológicos conhecem e necessitam para fazer valer os seus direitos, a secretária de Estado adiantou ainda a vontade de transformar esta atual folha A4 num pequeno cartão, certamente mais fácil de transportar na carteira de cada um.

Citações

“A questão é identificar as necessidades reais dos doentes oncológicos”

Tamara Milagre

Presidente da associação EVITA

“Há espaço para melhorar a articulação entre os serviços de saúde e os serviços de apoio social no que toca às políticas públicas”

Francisco Ventura Ramos

Presidente do IPO de Lisboa

“A primeira pedra de toque é informação, informação, informação. Temos obrigatoriamente de unir esforços para informar melhor as pessoas”

Paulo Cortes

Presidente da Sociedade Portuguesa de Oncologia

Textos originalmente publicados no Expresso de 19 de maio de 2018