Cristas recorda “homem profundamente dedicado às causas em que acreditou”

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, lamentou hoje a morte de António Arnaut, que recordou como "um homem profundamente dedicado às causas em que acreditou" como a construção do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Em declarações aos jornalistas, à margem de uma visita no âmbito das jornadas parlamentares do CDS-PP que decorrem até terça-feira em Viana do Castelo, a líder do CDS-PP recebeu a notícia pela comunicação social.

"Realço um homem profundamente dedicado às causas em que acreditou, nomeadamente na construção do SNS", afirmou, deixando os "profundos sentimentos" à família, amigos e ao Partido Socialista, de que foi cofundador e era presidente honorário.

"Todos ficamos unidos nessa perda, uma perda também pelo que é a nossa saúde e hoje tanto temos de batalhar em Portugal para que o SNS funcione melhor", destacou Cristas.

Para a líder do CDS-PP, independentemente das diferentes posições partidárias, "o objetivo de todos é sempre que possa haver melhor saúde para todos os portugueses".