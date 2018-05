António Costa decreta luto partidário e bandeira socialista a meia haste

O secretário-geral do PS, António Costa, decretou esta segunda-feira luto partidário, com a bandeira socialista a meia haste em todas as sedes de país, após a morte do fundador do partido e antigo ministro dos Assuntos Sociais António Arnaut.

Estas primeiras decisões de António Costa foram transmitidas à agência Lusa por fonte oficial do PS.

O secretário-geral do PS disse ainda que o fundador do partido António Arnaut será recordado para a "eternidade" como "o pai" do Serviço Nacional de Saúde (SNS), resistente à ditadura e militante socialista "honrado".

"O PS está de luto com o falecimento de António Arnaut, nosso presidente honorário. Fundador do PS, militante dedicado, honrou-nos como deputado à Assembleia Constituinte e à Assembleia da República e como governante", referiu António Costa, aqui numa primeira alusão às funções que este destacado advogado de Penela desempenhou como ministro dos Assuntos Sociais no II Governo Constitucional liderado por Mário Soares.

De acordo com António Costa, "para sempre" o nome de António Arnaut "será indissociável da conceção e criação do Serviço Nacional de Saúde, grande conquista do Portugal de Abril".

"Para a eternidade todos o recordaremos justamente como o pai do SNS. À sua esposa, filhos e netos envio um abraço fraterno", acrescenta o líder socialista na sua nota.

[Notícia atualizada às 14h45]