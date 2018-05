Sempre a caminho do céu - o homem que subiu 22 vezes ao topo do mundo

Chama-se Kami Rita, é nepalês, tem 48 anos e já subiu 22 vezes ao Evereste, estabelecendo o recorde de escaladas ao ponto mais elevado do globo, a 8848 de altitude. O sherpa (guia de montanha nos Himalaias) regressou este domingo, trazido de helicóptero para a cidade de Katmandu, mas continua a sonhar alto. Já planeia a próxima incursão, afastando a possibilidade de se retirar antes dos 50 anos. Até porque o objetivo é continuar a fazer história e atingir a façanha de conquistar 25 vezes o pico do mundo.

“Vou continuar a escalar outros picos e pretendo subir ao Monte Evereste novamente no próximo ano”, assegura Kami, que fez a sua primeira ascensão no ano de 1994, quando tinha apenas 24 anos. Até à atualidade, todos os anos, faz-se ao caminho do céu, tendo-o conseguido por duas vezes nos anos de 2008, 2011 e 2013.

Durante as várias expedições, o alpinista lidera um grupo de montanhistas que o seguem, tendo sido este ano acompanhado por 29 aventureiros, incluindo americanos e japoneses.

Kami Rita nasceu na aldeia sherpa de Thame, a nordeste de Katmandu, e seguiu as pisadas do pai, tornando-se também carregador nas expedições dos montanhistas que a região atrai. "Não tive uma boa escolaridade e para poder sustentar a minha família tive de o fazer", explica o novo recordista.