Peregrino morre atropelado

Um morto, cinco feridos e o condutor em fuga é o saldo do atropelamento de um grupo de peregrinos na madrugada deste domingo numa estrada nacional na zona de Alcanena

Uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas na sequência de um atropelamento na Estrada Nacional 365 (EN365) em Moitas Venda, Alcanena,na manhã deste domingo, por volta das 5h30, avança a agência Lusa, citando fonte da Autoridade Nacional de Proteção Civil. As vítimas são peregrinos que seguiam em direção ao santuário de Fátima.

O condutor do veículo fugiu do local, confirmou José Frazão, dos bombeiros de Alcanena, citado pela "Renascença". Do acidente, resultaram um morto, "um ferido grave e quatro feridos leves", que já foram transportados para o Hospital de Santarém e para o Hospital de Leiria. O ferido grave é uma mulher com idade a rondar os 80 anos.