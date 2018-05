Papa faz do bispo de Leiria-fátima novo cardeal português

O Bispo de Leiria-Fátima, D. António Marto, vai ser nomeado cardeal pelo Papa no próximo consistório, que se realizará no Vaticano a 29 de junho. O anúncio foi feito pelo Papa Francisco, em Roma, este domingo.

"Anuncio que a 29 de Junho terá lugar um consistório para nomear 14 novos cardeais. As suas proveniências exprime a universalidade de da igreja, que continua a anunciar o amor misericordioso de Deus a todos os homens da terra. A nomeação de novos cardeais para a diocese de Roma e outras manifesta o vinculo inseparável entre a Sé de Pedro e a igreja espalhada pelo mundo", disse o Papa Francisco.

O Colégio Cardinalício passa, assim, a contar com 53 cardeais eleitores criados no pontificado de Bento XVI, 49 no do Papa Francisco e 19 no de São João Paulo II. Portugal está representado por três cardeais: D. Manuel Clemente, patriarca de Lisboa, e D. Manuel Monteiro de Castro e D. José Saraiva Martins, prefeito emérito da Congregação para as Causas dos Santos.

D. António Marto tem 71 anos e é natural da aldeia de Tronco, concelho de Chaves. A sua tese de doutoramento tem o título "Esperança cristã e futuro do homem. Doutrina escatológica do Concílio Vaticano II". É membro da Sociedade Científica da Universidade Católica. Foi nomeado bispo de Leiria-fátima há 12 anos. Nessas funções, D. António Marto recebeu no Santuário de Fátima o Papa Bento XVI em 2010 e Francisco, no ano passado, por ocasião do centenário das aparições.

Em comunicado, o Santuário de Fátima anuncia a novidade como “um momento de grande importância e jubilo” e vê-a como “uma deferência para com Fátima". Com esta nomeação, D. António Marto é o segundo cardeal português a ser designado desde o início do pontificado do Papa Francisco.