Homem morre no Rally de Portugal

Um homem de 57 anos morreu este sábado, em Aboadela, Amarante, enquanto assistia ao Rally de Portugal. Demora no socorro poderá estar associada à situação

Falhas de socorro poderão estar na origem da morte de um espetador do Rally de Portugal, este sábado, em Aboadela, Amarante. O homem, originário de Vale de Cambra, de 57 anos, terá caído inanimado enquanto estava com dois amigos numa zona de espetáculo da prova. O problema aconteceu este sábado, por volta das 10h30.

A notícia, avançada este domingo pelo "Correio da Manhã", cita uma das pessoas que prestou auxílio à vítima. Segundo a testemunha haveria uma ambulância nas proximidades do local onde tudo aconteceu, mas a GNR, questionada, terá informado que a mesma não se pdoeria deslocar ao local.

Em comunicado, o INEM lamenta o sucedido, mas recusa responsabilidades, afirmando só ter tido conhecimento da situação às 10h50, altura em que terá sido acionada uma Viatura Médica de Emergência e um helicóptero. Explica ainda que "por se encontrar numa zona de espetáculo, o acesso das viaturas por via terrestre não se revelou possível". Quando encotnraram a vítima, esta estaria já em paragem cardiorespiratória, tendo sido transportada no helicóptero até ao campod e futebol de Amarante. Pessoas presentes no local, contestam a versão, dizendo que o socorro terá demorado cerca de uma hora.