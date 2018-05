Harry e Meghan fizeram história. O que farão dela no futuro?

No filme, quando Harry encontra Sally, surge uma cena antológica, com a rapariga a reproduzir as expressões do orgasmo feminino. Inesquecível. Na realidade, quando Harry encontra Meghan, parece abrir-se uma porta para a modernidade. Promissor. Neste sábado, o casamento de Harry, um príncipe inglês, ruivo, de barba, alegre, com uma norte-americana, mestiça, mais velha, divorciada, feminista, revelou ser uma cerimónia inovadora, surpreendente mesmo em alguns aspetos. Quase uma promessa de que "times they are a changing". Será que a realeza britânica percebeu finalmente que ou muda ou "afunda como uma pedra", tal como dizia o poeta Bob Dylan?

Do vestido já se falou, foi Givenchy. Uma peça de roupa ao serviço de uma mulher e não uma mulher travestida de princesa, a envergar um sonho de renda e tule, analisou o "The New York Times". Da tiara também, uma prenda da rainha Mary à sua neta Isabel II. Do véu, há sempre que recordar que representa a flora dos 53 países de Commonwealth e foi um pedido expresso da noiva à estilista Clare Waight Keller, segundo uma nota do Palácio de Kensington. Posicionamentos políticos e pessoais de uma noiva de fora?

Um dos momentos mais analisados da cerimónia foi o sermão do bispo da Igreja episcopal, Michael Curry. Negro, americano de Chicago - a cidade onde Barack Obama também exercitou os dons de oratória no início da vida política, coloquial -, usou o púlpito da Capela de Saint George, em Windsor, como se estivesse em casa. Balançou-se, enfatizando as palavras, olho no olho com membros de uma Casa Real ainda agarrada ao protocolo. Contestatário de Donald Trump, o bispo foi convidado pela noiva, meses depois ter sido tornado público que o atual presidente norte-americano não estaria presente.

Com 65 anos, o bispo que apoia os casamentos homossexuais e os direitos das pessoas transgénero, invocou no casamento de Harry e Meghan, a força do amor, a fúria de fogo do amor, capaz de, como disse, criar um novo mundo. Citou o rei Salomão e o antigo Testamento, mas o sermão não foi apenas bíblico, Curry fez questão de sublinhar a ligação ao movimento de defesa dos direitos civis ao ir buscar uma citação de Martin Luther King sobre a capacidade de redenção do amor. Sem esquecer de afirmar que num mundo como o de hoje a pobreza devia ser apenas um elemento histórico.

O traço negro das origens da noiva estava presente de várias formas na cerimónia. Um dos momentos em que esta opção se tornou mais explícita foi o elogiado coro gospel que cantou "Stand by Me", na cadência mais sincopada possível. The King Choir é um grupo vocal britânico, liderado por uma enfática e expressiva maestrina negra e que na cerimónia apresentava apenas uma cantora de origem asiática, para lá dos demais membros, todos negros. E não deixou de ser interessante ver as reações de alguns dos convidados, que não conseguiram esconder alguns sinais de surpresa.

Mais discretos, mas igualmente reveladores foram os sinais revelados pela mãe de Meghan. Como o piercing no nariz ou as dreadlocks, tranças afro, que Doria Raglan, a única familiar da noiva a marcar presença no casamento, fez questão de manter, mesmo que discretamente escondidas pelo chapéu. Vestida com um conjunto verde Oscar de La Renta, a mãe de Meghan Markle emocionou-se quando viu a filha entrar na igreja. Sozinhas as duas. Meghan entrou sozinha na nave da capela, tendo sido acompanhada pelo príncipe Carlos apenas nos últimos passos antes que encontrar o noivo. Doria, uma assistente social de 61 anos que já trabalhou como instrutora de ioga, sentou-se sozinha na segunda fila, ao lado do altar. Bastaram-se.

Seguindo a tradição iniciada com a princesa Diana, em 1981, Meghan decidiu não pronunciar a palavra obedecer dos tradicionais votos de casamento. Em inglês, os votos tradicionais para a mulher costumam citar "love, cherish and obey" (amar, cuidar e obedecer, em português). Meghan disse apenas "love and cherish" (amar e cuidar). Isso já é comum em casamentos no Reino Unido, mas, em relação à família real, a escolha pode ser considerada moderna, sublinhou o site brasileiro "G1".

O impacto da cerimónia tem sido recordado por vários órgãos de comunicação internacional. A BBC Brasil, por exemplo, recorda que a repercussão em torno da origem de Meghan, "que será chamada a partir de agora de duquesa de Sussex, se justifica pela composição étnica da sociedade britânica - maioritariamente branca". Explica ainda que segundo dados do Censo de 2011, apenas 3,5% da população do país se declaravam negros e que os mestiços representavam 2%. Ainda assim, sublinha, as minorias étnicas estão em crescimento - em 2001, o percentual total era de 9%, tendo passado para 14% em 2011.

E assim, para lá do beijo à porta da igreja, dos comentários sobre o vestido da noiva à saída para a festa, um modelo da estilista britânica Stella McCartney, sobre o Jaguar azul em que o casal embarcou rumo à receção, com a matrícula do dia do casamento, Agora que Harry e Meghan são marido e mulher - mais uma novidade, os votos foram feitos pelo "husband and wife" e não por "man and wife", uma subtileza em inglês que visa colocar ambos os cônjuges em pé de igualdade -, a atenção volta-se para o futuro. A pergunta é se os sinais serão convertidos em tendência, numa atitude constante de refrescamento das tradições e de aproximação da Casa Real britânica às mudanças sofridas e impulsinadas pela sociedade civil. Ou se serão lembrados como fogos de artíficio depois de uma festa bonita na primavera de 2018.