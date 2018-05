Burla envolve presépios de Maria Cavaco Silva

A procuradora do Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa acusou esta semana Diogo Gaspar, ex-diretor do Museu da Presidência da República de 42 crimes, entre os quais, abuso de poder, tráfico de influência e branqueamento de capitais. Em causa estão o desvio de móveis e obras de arte do Palácio de Belém e terá, inclusive, alugado a coleção de presépios de Maria Cavaco Silva por 30 mil euros, noticia este domingo o jornal "Público".

O historiador, segundo o Ministério Público, terá vendido mesmo cerca de uma dúzia de peças a autarquias, embaixadas e outros organismos oficiais. No âmbito das suas diligências, terá almoçado com o então-ministro da Cultura, João Soares, para lhe propor uma parceria na compra da fábrica Manufactura Tapeçarias de Portalegre, cidade de onde é oriundo,mas o ex-governante terá recusado o negócio.

Diogo Gaspar está a ser investigado desde 2015 em consequência de uma denúncia no Ministério público, tendo sido detido pela Polícia judiciária em 2016, no âmbito da "Operação Cavaleiro", uma referência aos vários títulos honoríficos concedidos ao historiador. Além do ex-diretor do Museu da Presidência, foram cosntituídos arguidos no processo três amigos de Diogo Gaspar, donos de emrpesas utilizadas no esquema de burla.