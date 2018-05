As novas armas contra a falsificação

Estampilhas fiscais como o selo do tabaco, selos de garantia de marcas e denominações de origem, documentos de identificação ou diplomas universitários vão estar mais protegidos contra falsificações a partir de 2019. E qualquer pessoa poderá descobrir com um smartphone se um selo é falso. A produção de nanomarcadores de nova geração de elevada segurança, nanopartículas integradas em tintas com capacidades óticas, é um dos projetos de investigação pioneiros a nível mundial, que estão a ser desenvolvidos pela Imprensa Nacional-Casa da Moeda (INCM) em parceria com a Universidade Nova de Lisboa (UNL).

Os planos apontam para que o projeto termine em dezembro de 2018 e está previsto um pedido de patente para os dispositivos criados no laboratório associado CENIMAT/i3N da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UNL, dirigido por Elvira Fortunato. São marcadores estruturados à escala do nanómetro — um milímetro a dividir por um milhão — “o que torna mais difícil fazer qualquer cópia dos documentos que produzimos”, explica Alcides Gama, administrador da INCM. “Vamos incorporar estes dispositivos nas nossas tintas, de modo a reagirem a um estímulo ótico em duas frequências diferentes”, a radiação ultravioleta e infravermelha. “E quando os inspetores usarem leitores apropriados, se acender vermelho é porque o documento é falso.”

Sílvia Garcia, gestora de inovação na INCM, acrescenta que os nanomarcadores “não vão garantir apenas que um documento, um suporte gráfico, é verdadeiro, mas que também são verdadeiros os dados variáveis associados à sua personalização, como o nome, a morada, etc., o que vai aumentar bastante o nível de segurança”.

Eletrónica de papel

Há outro projeto em parceria com o CENIMAT/i3N. Chama-se Papel Secreto, termina em setembro de 2019 e pretende desenvolver sistemas baseados na tecnologia de eletrónica transparente embebida em papel para aumentar a segurança de documentos, substituindo a tecnologia dos sistemas eletrónicos de informação que usam silício, como os chips dos cartões de segurança. “O desafio é que as fibras de papel têm de ser preparadas para receber componentes eletrónicas e a The Navigator Company (Portucel) vai colaborar connosco para tratar desta questão”, adianta Sílvia Garcia, sublinhando que este projeto “é inovador a nível mundial e acaba por ser a materialização dos conceitos desenvolvidos pela equipa de Elvira Fortunato na eletrónica de papel”, permitindo receber e processar muita informação variável relacionada com dados pessoais.

foto incm

As fotos dos cartões de identificação como o passaporte, a carta de condução, o Cartão de Cidadão, os cartões profissionais ou de estudante, bem como os sistemas de identificação digital têm uma limitação de segurança: são a duas dimensões. Mas identificar uma pessoa através de uma imagem da sua cara em 3D é mais fácil do que em 2D. A criação de um sistema de captação de imagem em 3D e de impressão de faces em três dimensões em cartões de identificação, é uma das ambições da INCM.

Por isso surgiu o projeto CAR3DFACE, em parceria com a Universidade de Coimbra. Nuno Gonçalves, professor e investigador da universidade, que foi recentemente contratado pela INCM para a área da gestão da inovação, diz que o objetivo “é usar no futuro este sistema em todos os cartões e documentos oficiais que têm fotos de identificação”. As fotos “serão visualizadas a olho nu através de um efeito óptico tridimensional dado por uma estrutura lenticular dos cartões”.

A Universidade de Coimbra está envolvida noutro projeto com a Imprensa Nacional-Casa da Moeda, inédito a nível mundial: o TRUSTSTAMP. “Vamos criar selos únicos que não podem ser reproduzidos, porque contêm informação digital codificada”, conta Nuno Gonçalves, o que significa que “será impossível copiar a informação digital armazenada nestes selos, porque existe uma chave de bloqueio”. O pedido de registo de patente já foi efetuado porque apesar destes selos existirem noutros países, não são tão sofisticados. “Este sistema poderá ser aplicado em todo o tipo de etiquetas e rótulos de produtos de grande consumo, em especial os de origem demarcada, como vinhos, azeite ou queijo da serra, validando a sua autenticidade”. Ou seja, serão selos contra a falsificação e contrafação de produtos.

Falsos ou verdadeiros?

“Queremos pegar nos desenhos dos selos, gerar códigos digitais e permitir que qualquer pessoa que vá ao supermercado possa verificar, usando o telemóvel como leitor, se os selos são falsos ou verdadeiros”, revela Alcides Gama. Assim, “além de nanomarcadores incorporados nas tintas, é possível adicionar outros elementos de segurança”. Para já, esta tecnologia “vai ser usada nos novos selos de tabaco, para evitar a falsificação e o contrabando” (ver foto), mas o administrador da INCM diz que poderá ser aplicada também em documentos de identificação, de modo a que “qualquer telemóvel possa verificar se uma foto foi alterada”.

Alguns dos projetos da INCM têm origem no Prémio Inovação, uma iniciativa com um orçamento de 850 mil euros para financiar três projetos de investigação por ano. Os projetos premiados da edição de 2017 serão apresentados a 24 de maio na Casa da Moeda, em Lisboa.