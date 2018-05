A minha rulote é melhor do que a tua

À primeira vista pode não parecer, mas falar de bifanas, couratos e entremeadas é quase falar de amor. À porta dos estádios de futebol, o amor está no meio dos grupos que formam círculos à volta da carcaça, quase sempre empurrada pela imperial. Duarte Sanches e Rodrigo Leite são dois de dez sportinguistas que se juntaram para ver juntos, e ao vivo, o dérbi frente ao Benfica, mas aos quais falta um bilhete. Nada que esta festa não resolva. Duarte cede o seu a um dos amigos que vem menos a Alvalade, Rodrigo solidariza-se, porque aqui ninguém fica sozinho, e decide ver também o jogo do lado de fora. Ou talvez não tão de fora como se imagina.

Os dois estão numa das rulotes na curva junto ao jardim do Campo Grande. Chama-se Mega Bar, mas é um miniestádio. Ou pelo menos é no que se transforma quando a bola rola. Uma lona cobre o espaço que vai da traseira até ao passeio, onde bancos corridos fazem a vez de bancada. Há quem, de tanto aqui vir, já pudesse ter bilhete de época, e o mesmo se passa do outro lado da 2ª Circular. Jorge Vieira, um dos responsáveis, explica de onde lhe vem o orgulho: “Tenho o peito cheio é de convívio.” Não esconde o sportinguismo (ainda que mude a cor à rulote quando o jogo é no Estádio da Luz), mas deixa clara a amizade que criou com os adeptos do Benfica. “Sou um profissional. Se tiver de cantar as músicas do Benfica, canto, já o fiz muitas vezes. Quero é entusiasmar as pessoas”, lembra, puxando da veia poliglota para rematar: “Sou, como se costuma dizer, um entertainer.”

É de entretenimento, e não apenas de comida, que se fala. Mas a ela não se pode escapar quando todos têm uma especialidade. O Mega Bar aposta numa bifana que é “provavelmente a melhor do mundo”, palavra de Jorge Vieira, que leva mais de 20 anos e garante ainda não ter sido desmentido. O molho picante da bifana feita na frigideira dá-lhe, pelo menos, um toque distintivo. Do outro lado do Estádio de Alvalade, a poucos metros do McDonald’s, todos preferem o hambúrguer de José Gomes — responde por Zé das Bifanas, e não dos hambúrgueres. Parece um contrassenso, mas é a história desta vida: a comida e o que se vende contam, só que o segredo não está na carne. “Está no amor que pomos naquela chapa.” Jorge Vieira, o das bifanas, volta a mostrar que sabe do que fala.

getty

Um negócio que não se rende (mas que já rendeu mais)

Em Lisboa não são novidade os food trucks, alguns deles gourmet, verdadeiros festivais de comida sobre rodas, com opções cada vez mais variadas, e onde se abre espaço a dietas alternativas e vegetarianas ou vegan. Também aqui o futebol parece viver num mundo à parte. “Às vezes perguntam-nos se temos courato vegan, e nós dizemos sempre que sim, que o porco só pastou erva”, ri-se Ana Machado, uma das proprietárias da rulote Os Marotos (que, a avaliar pelo rácio de homens e mulheres, estava mais para ‘as marotas’). Explica que o respeito pelas opções de alimentação existe, mas que a prioridade é outra. “Temos clientes há 20 anos e que, se faltamos a um jogo, no seguinte perguntam se aconteceu alguma coisa, porque sentiram falta. É como uma família, até sabem ver se estamos mais em baixo”, afirma. O que explica então a fidelidade? “É o sabor, é o tempero, mas, às vezes, o sorriso é o que vende mais”, garante a proprietária de um negócio que passou de pais para filhos e que provavelmente irá aos netos.

Olinda Saraiva, a Rainha das Bifanas, não quer repetir a história. Começou a acompanhar os pais aos 10 anos e hoje tem 46. Faz o Estádio de Alvalade e o da Luz com a mesma destreza, mas sonha que a filha se mova sob outras rodas. “Isto já foi um bom negócio”, suspira, apontando a concorrência e a fiscalização apertada como os principais desafios dos novos tempos. “Antigamente neste espaço aqui na Luz [debaixo do viaduto que fica em frente ao Centro Comercial Colombo] éramos seis, agora somos o dobro. Para as mesmas pessoas que vêm ao estádio”, lamenta.

Foi também por isso que, alguns metros à frente, Luís Costa quis apostar na diferença. Não trouxe o gourmet nem o vegetarianismo, mas é o único a servir bifana, entremeada, hambúrguer e courato em bolo do caco, especialidade madeirense de um homem que até veio de outro arquipélago e que, por isso, chamou à rulote O Açoreano. “É um meio um bocado difícil de entrar”, confessa. A oportunidade surgiu há dois anos, depois de a Câmara Municipal de Lisboa passar a gestão das licenças para as juntas de freguesia. Em Benfica abriram lugares extra e Luís Costa aproveitou. É dos poucos novatos que se aguentam, porque “há pessoas a ir há 10 ou 15 anos à mesma rulote”. O bolo do caco barrado com manteiga de alho, feito na hora à frente de cada cliente, é o que o mantém vivo, garante Costa, que aqui chegou por brincadeira e que escolheu ficar.

E nós, em que ficamos? Bom ou mau negócio? Desempata José Gomes, o Zé das Bifanas que o Expresso reencontrou em Alvalade depois de ter conhecido à porta do Estádio do Restelo, uma semana antes: “Depende.” O que conta depois é um retrato do futebol no país: para os pequenos, nada, nada, nada! Para os grandes, tudo, tudo, tudo! Alvalade é bom, mas “no Restelo há dias em que nem compensa vir”. É a única rulote no Belenenses-Braga e nem isso nem o fim de tarde soalheiro com vista de rio o ajudam por aí além. Diz que vender 20 ou 30 carcaças num jogo destes já não é mau e lembra outras histórias: “No jogo com o Estoril, que até é aqui perto, vendi seis bifanas, três antes do jogo e três depois. Ao mesmo grupo.”

Do lado dos adeptos, a despesa varia. Com a comida vendida entre os 2,50 e os 4 euros, e a cerveja entre 1 e 1,5 euros, há quem some 5, 10, 15, 20 ou, em dia de jogo grande, 30 euros ao preço do bilhete. Feitas as contas, e já depois de um dérbi lisboeta que deixou o título na cidade do Porto, o sportinguista Rodrigo Leite garante que se ganha sempre. Porque “o jogo não são 90 minutos” e porque, mais do que a memória do tempo em que tudo se vendia na rua, as rulotes conservam o sentimento indizível contido na expressão ‘ir à bola’. Rodrigo sintetiza-o assim: “Isto traz a melhor versão das pessoas. O resto é bónus.”

d.r.

Um porco de bicicleta

“Já viu um porco a andar de bicicleta?” Foi a pergunta que João atirou ao Expresso, entregando um cartão de contacto e com o logótipo do Serrano Presuntos. A imagem não engana. Trata-se de um porco de qualidade superior a andar sobre rodas, a bordo do food truck de João Serrano, com estacionamento garantido em festivais e vários eventos públicos, onde os “sabores com história” atraem o apetite com via verde dos clientes.

Uma onda de adeptos azuis sedenta por campeonatos e faminta por uma sandes de presunto agitou o negócio, no passado domingo, no Estádio do Dragão. “Quem me dera que houvesse festejos todas as semanas”, afirma o empreendedor de 52 anos, após três décadas ligado à indústria alimentar. Cansou-se da “produção maciça” e fez-se à estrada guiado pelos métodos artesanais. “O objetivo é chegar mais perto do consumidor”, explica o proprietário da unidade de street food.

Mas qual é o segredo da iguaria? “Existem duas formas: fazer o presunto com muito sal ou com muito tempo”, desvenda João Serrano, cortando manualmente o presunto curado ao longo de um ano e meio. Ou o dobro, quando se trata de porco preto. As sandes podem custar entre 3,5 e 6 euros, podendo incluir queijo da serra, acompanhadas de um copo de vinho ou de uma cervejinha para escorregar melhor.

A odisseia pelas rulotes leva-nos até à zona industrial da Maia e até a um oásis noturno, onde muitos aproveitam para dar à língua e ao dente, meticulosamente palitado depois de trincada a bifana ou um cachorro despachado na hora. O som de kizomba vai saracoteando a conversa na Rainha dos Hambúrgueres. A televisão está ligada. Só se vê a telenovela. O futebol fica à porta para evitar confusões. “O negócio já não rende tanto. É mesmo para sobrevivência”, admite Daniela, mas realça que “a maioria dos clientes são certos” e os kebabs, os hambúrgueres, assim como os cachorros “saem muito bem”.

Se a comida sai bem, os consumidores acabam por ficar, encostados ao balcão ou nas cadeiras brancas de plástico. “São horas e horas na letra. Conversamos muito com os clientes”, afirma a funcionária, corroborada pelo frequentador assíduo “Xico” Mirra. “É quase uma família. É um ambiente muito caseiro. Uma pessoa vem aqui é para estar tranquila”, assegura o cliente de 47 anos. Embora seja fiel, às vezes lá dá uma escapadinha, ali bem perto, até à rulote d’As Irmãs, numa bigamia gastronómica onde as refeições rápidas e as conversas demoradas constituem autênticas histórias de amor.

“As Irmãs” são Andreia e Diana, donas da rulote estacionada na rua Florentino Lessa, na Maia. São duas da manhã e a panela ainda fumega. “Faz aí duas bifanas, uma para mim e outra para o meu amigo”, pede um freguês a Diana Sousa. O comparsa diz que não quer, mas “agora já está na chapa” e “só custa a primeira”, brinca a coproprietária de 35 anos. Um exemplar da revista “Maria” está pousado sobre o balcão, mas ali as fofocas são outras. Falam de futebol, do stresse do trabalho e até dos problemas amorosos. “Costumo dizer que, além da despesa, os clientes têm de começar a pagar a consulta de psicologia”, remata, entre risos, Diana Sousa.