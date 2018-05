Um caminho para ateus místicos

Um ateu místico deve ser uma impossibilidade prática só viável graças a artifícios de linguagem. O jogo de palavras permite associações improváveis, mesmo se a vida se encarrega de matizar esses impossíveis aparentes.

Numa reportagem em tempos feita para a Revista do Expresso durante a chegada de caminheiros a Santiago de Compostela, várias imagens fortes ficaram para sempre gravadas. Desde a perseverança de idosos em cumprir um percurso rendilhado de dificuldades, à entrega absoluta de jovens a uma caminhada feita de um poderoso desejo de percorrer o desconhecido, tudo ali se transformava numa pequena festa para os sentidos todos.

Se algo perdurou no tempo foi, porém, aquela pequena babel de línguas, com gente oriunda de todos os continentes, desde as Américas à Ásia, a quem unia a vontade comum de fazer aquela caminhada, já mais mítica do que mística, até Santiago de Compostela.

Na maioria tinham optado pelo Caminho Francês (mais de 800 quilómetros), tido como um dos mais bonitos, mais intensos, mais difíceis, mais longos e culturalmente mais ricos. Uma elevada percentagem, se não a maioria dos caminheiros cujas histórias fomos recolhendo, frisavam a ausência de qualquer motivação religiosa na decisão de mergulharem naquele universo onde a lenda navega de braço dado com a história e imaginários múltiplos, iniciados, mas não exclusivos da mundividência católica.

getty

Esse é um dos grandes triunfos dos caminhos de Santiago, durante séculos, como ainda esta semana o acentuava o historiador Joel Cleto, assumidos como alicerces cruciais de uma identidade europeia no seu mais amplo sentido, e não confinada à visão redutora e um tanto simplista, nas últimas décadas transmitida, sobre o conceito de Europa.

Pelos caminhos de Santiago, desde tempos remotos até séculos recentes, circulou, cresceu, consolidou-se e foi partilhado muito do saber europeu, da arquitetura à literatura, das artes de cavalaria ao pensamento.

O Conselho da Europa classificou, nos anos de 1980, os caminhos de Santiago como o primeiro itinerário cultural europeu. Mais tarde, a UNESCO declarou-os Património da Humanidade.

Há doze séculos atrás, e após a descoberta do túmulo de Santiago Maior, seguida da criação de um lugar sagrado para venerar os seus restos, os caminhos visavam, antes de mais, homenagear o santo. Porém, depressa as peregrinações se transformaram numa experiência única e uma referência absoluta para a construção de um roteiro espiritual e cultural da Europa.

Se a atual situação de Jerusalém constitui um desafio complexo para o mundo cristão, que pouco ou nada se tem pronunciado sobre a hipótese de se tornar irreversível a vontade de a impor como capital de um estado confessional judaico, e se Roma pacificamente se assume como o espaço de acolhimento da figura maior da igreja católica, Santiago conseguiu a proeza de ir muito mais além, sem perder nenhuma das suas características originais como centro de peregrinação religiosa.

Assiste-se desde há vários anos a um crescente interesse pelos Caminhos, sobretudo entendidos como tempo e espaço de reflexão, como percurso de descoberta, como momento de encontro pessoal e com o outro, na sua diversidade política, cultural e religiosa.

Fátima, não obstante ser o maior centro de peregrinação português, vive condicionado pelo modo como ao longo do século XX se acantonou numa excessiva religiosidade do sofrimento.

A igreja católica portuguesa nunca conseguiu dar àquela peregrinação o sentido humanista contido nos caminhos de Santiago. Nunca soube ou quis criar um sentido de pertença global, uma dimensão cultural, a uma peregrinação demasiado marcada pela ideia de sacrifício e, até, por décadas de aproveitamento político com o qual a hierarquia da igreja foi conivente.

Resulta daí uma limitada capacidade de atração e crescimento, materializada na inaptidão para transpor muros e assumir-se como um espaço de encontro inspirado na sua dimensão religiosa original, mas não excludente.

Não será por acaso, de resto, que inúmeros municípios se empenham cada vez mais na valorização da componente portuguesa dos caminhos de Santiago. Esta semana tem estado a decorrer uma importante ação de divulgação de todo um vasto conjunto de iniciativas destinadas a melhorar a experiência de um percurso em permanente valorização: o caminho até Santiago pela costa. Num total de 200 quilómetros são atravessados dez municípios, do Porto a Valença, onde é possível visitar 462 monumentos.

d.r.

Isso mesmo foi assinalado durante a abertura da exposição “Monasterium Km 234”, no Mosteiro de Leça do Balio , agora devolvido ao fruir da população, e que passará a dispor de novas condições de apoio aos peregrinos. Importante para uma melhor compreensão do fenómeno ligado a uma peregrinação tão singular, a mostra proporciona inúmeros elementos históricos para se entender como, numa débil Península Ibérica, ocupada pelos muçulmanos após a sua ofensiva iniciada em 711, e só travada em Poitiers em 732, nasce a lenda da presença de São Tiago na Galiza, onde terá sido enterrado.

É verdade que a peregrinação surge num contexto de reconquista cristã e “de exaltado proselitismo religioso”, como diz Joel Cleto. Porém, e passa por aí o poder da arquitetura dos sonhos, o tempo, a vontade dos povos, a mistura cultural proporcionada pela viagem, fizeram dos caminhos de Santiago um sedutor espaço de encontro, onde até um ateu se disponibiliza para abraçar devaneios místicos.