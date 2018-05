Primeiro ministro diz que não há motivo para descanso em relação aos incêndios

António Costa acompanhou, na zona de Arouca,simulacro que juntou 850 operacionais para treinarem respostas a situações de catástrofes resultantes de incêndio e disse que neste momento não há motivos para se ficar descansado com os incêndios florestais e que, por isso, todos os esforços em curso para os evitar têm de ser feitos

"Não há nenhuma razão para não estarmos preocupados. Há é todas as razões para cada um, com as capacidades que tem, fazer o que lhe compete para diminuir o risco e para, havendo situações de risco, o enfrentarmos o melhor possível", afirmou o primeiro ministro na sua deslocação a Arouca para acompanhar a realização do simulacro Montemuro 18, promovido pela Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) para testar as capacidades operacionais em situação de catástrofe.

António Costa falou aos jornalistas no campo de futebol de Vista Alegre, no concelho de Cinfães, distrito de Viseu, onde está instalado o posto de comando operacional do exercício com o objetivo de testar as respostas da ANPC às situações graves, como as que ocorreram em 2017 na zona de Pedrógão Grande, a 17 de junho, e na região Centro, a 15 de outubro.

No terreno estiveram os meios operacionais que integram o sistema nacional de operações de proteção e socorro, nomeadamente corpos dos bombeiros, GNR, Força Especial de Bombeiros, INEM, Forças Armadas, sapadores florestais e Instituto das Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF). Em causa estão, segundo a ANPC, "a capacidade de comando, controlo e comunicações dos vários escalões decisórios intervenientes na gestão das operações de protecção e socorro".



No âmbito dos Programas "Aldeia Segura" e "Pessoas Seguras", destinados a criar estratégias de protecção dos aglomerados populacionais e incentivar a participação das populações, será simulado um cenário de evacuação da Aldeia de Aziboso, no concelho de Cinfães.

A ANPC vai também ensaiar o sistema de aviso, através de SMS, às populações dos distritos de Aveiro e Viseu, que vão ser informadas da situação de risco extremo de incêndio rural devido à declaração do estado de alerta especial do Sistema Integrado de Operações de Protecção e Socorro (SIOPS) para o nível vermelho.



A Protecção Civil vai ainda testar "cenários de falha de comunicações, de falha de energia eléctrica e de congestionamento da rede SIRESP, tendentes a permitir aferir da eficácia dos sistemas redundantes implementados, designadamente através da activação de geradores e da estação móvel de comunicações".