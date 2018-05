Memorial na estrada da morte

Vai ser construído um memorial para homenagear os 66 mortos do grande incêndio de Pedrógão Grande, que deflagrou no verão do ano passado, e o local já está escolhido. Se depender da vontade dos familiares das vítimas, só poderá ser um: a nacional 236-1, que ficou conhecida como a “estrada da morte”, onde 47 pessoas perderam a vida, 30 das quais num troço de apenas 400 metros.

O monumento, cujas características não estão ainda totalmente definidas, não estará pronto este ano e nem há data para a sua conclusão. Mas o processo já arrancou. A ideia é que a obra seja acompanhada de uma recomposição paisagística das bermas para recordar as vítimas de 2017 de forma mais positiva, sendo preciso abordar questões como acessos e o respeito pelas normas de planeamento territorial.

O gabinete do primeiro-ministro recebeu na semana passada uma carta da Associação das Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande (AVIPG) pedindo apoio financeiro. Ao Expresso, fonte oficial do Governo foi taxativa: “Obviamente que apoiaremos a obra.” O projeto futuro deverá resultar da conjugação de esforços da associação — a quem caberá a motivação e a recolha de sensibilidades locais —, do Governo e dos municípios atingidos — Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera —, responsáveis pelas necessárias autorizações, pelo financiamento, pela escolha final do local e pelas garantias de segurança rodoviária que uma iniciativa deste tipo vai envolver.

O Expresso sabe que a população já fez chegar propostas concretas à associação e que houve arquitetos contactados para assumir o desenvolvimento do memorial. Contactada pelo Expresso, a AVIPG esclarece que “em assembleia-geral, decorrido um ano da tragédia, deliberou ser tempo de prestar homenagem às vítimas do incêndio, tendo apresentado duas propostas, uma à Assembleia da República e aos grupos parlamentares, de instituir o dia 17 de junho como dia nacional das vítimas dos incêndios florestais em Portugal; e ao Governo foi enviada uma proposta concreta e um pedido de apoio para a construção do memorial”.

Nádia Piazza, presidente da associação, sublinha que este é “um passo importante no processo de luto coletivo”. Diz ainda que “importa por um lado assinalar aquele que foi o local onde a grande maioria das pessoas vieram a falecer, em família e em fuga” e, por outro lado, que “esse troço da estrada nacional deve ser todo beneficiado do ponto de vista paisagístico de forma a trazer esperança e alento a todos que lá passam diariamente e são confrontados com aquela desolação”.

Sem aumentar a carga combustível nas imediações da estrada, a associação quer que a zona fique livre de eucaliptos e pinheiros, substituídos por flores e gramíneas. O Expresso sabe também que, ao longo dos últimos meses, a associação recebeu muitas propostas para o memorial, entre as quais foi enviada uma aguarela, sugestões vindas não só da população local, mas de várias zonas do país.

Um ano depois da tragédia, a 17 de junho, a recordação das vítimas será íntima, passando pelo descerrar de uma placa com o nome dos mortos. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, estará presente no encontro reservado com os familiares.

Anjo sobre o rio

Os familiares das 59 vítimas da queda da ponte Hintze Ribeiro, em Entre-os-Rios, esperaram dois anos para ver o memorial pronto. Os nomes dos mortos estão inscritos na base do “Anjo de Portugal”, imagem em bronze de 12 metros de altura. O monumento custou 800 mil euros e foi pago pelo Governo, tendo sido a inauguração presidida pela então ministra das Finanças, Manuela Ferreira Leite. O arquiteto responsável foi Henrique Coelho, que definiu aquele como “um local de meditação de todos os que defendem os valores da solidariedade humana”. Sobre a construção do monumento, o sociólogo Pedro Araújo defendeu no livro “Compaixão, Expiação e Indiferença do Estado - notas sobre a tragédia de Entre-os-Rios”, ser “um momento de viragem. Um momento em que o passado se deve fazer passado e em que os olhares devem ser postos no futuro”.