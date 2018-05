Meghan e Harry, um casamento moderno

Com os olhos do mundo postos sobre ela, Meghan Markle entra para a família real britânica pela porta da modernidade. Feminista, no voto de aceitação do casamento com o príncipe Harry, a palavra obedecer não está incluída

Chegou no carro acompanhada pela mãe, entrou na Capela de São Jorge pela mão do futuro sogro e aboliu a palavra obedecer dos votos de aceitação do casamento. Um dia de intenso sol em Windsor, com convidados sorridentes e um noivo nervoso, mas bem disposto. Meghan Markle e Harry casam-se sob o signo da inovação. O casamento do ano, como está a ser classificado pelos especialistas mais cor de rosa, a união entre Harry e a atriz norte-americana quebra algumas tradições da realeza no Reino Unido. A cerimónia religiosa será conduzida pelo deão de Windsor, o reverendo David Conner. Será, no entanto, o arcebispo da Cantuária, Justin Welby, a oficializar a união entre Harry, de 33 anos, e Meghan Markle, de 36 anos. Uma hora depois, está previsto que os recém-casados deixem a capela numa carruagem e integrem um cortejo que irá percorrer algumas ruas de Windsor, retomando depois para o castelo.