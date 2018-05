Incêndios são “adversário difícil” e é preciso “treinar, treinar, treinar”  

“O fogo está controlado”, anunciava Susana Felício, técnica do programa “Aldeia Segura”, à população de três dezenas de pessoas do lugarejo de Aziboso, no concelho Cinfães, refugiada na capela da igreja, depois de ter sido decretado o plano de emergência municipal. Um incêndio de grandes proporções levou a reunir a comissão municipal de Proteção Civil, decretar o estado de emergência e tomar a posição de evacuar a aldeia”, explicou o Presidente da Câmara de Cinfães, Armando Mourisco, ao Expresso. Trata-se de um cenário hipotético, um simulacro, e não de uma situação de crise real. Ainda assim, todos os mecanismos de defesa e proteção foram ensaiados meticulosamente, de forma a aferir a eficácia de resposta e combate a uma situação de ignição florestal.

Participaram no exercício “Montemuro 18” - organizado pela Autoridade Nacional de Proteção Civil e realizado nos distritos de Aveiro e Viseu - aproximadamente 850 agentes de dezenas de entidades que integram o Sistema Nacional de Operações de Proteção e Socorro. A ação serviu para testar a capacidade de comando, controlo e articulação dos vários escalões decisórios a atuar no terreno. O dia de testes contou com as presenças e os olhares atentos de António Costa e do ministro da Administração Interna Eduardo Cabrita, bem como do Secretário de Estado da Proteção Civil.

O Primeiro-ministro, após visitar um dos dois postos de comando da Proteção Civil instalados em Cinfães, começou por realçar o “trabalho muito intenso realizado ao longo do ano, que tem contado, felizmente, com a participação em conjunto do país”.

Enquanto no ar passava um dos 42 meios aéreos já contratados para o combate às chamas, António Costa, em declarações aos jornalistas, congratulou “o grande esforço de limpeza” das florestas, efetuado pelos proprietários e autarquias. Mas não só. O chefe de Governo frisou também o empenho da PROCIV e a “colaboração indispensável das Forças Armadas que, com a mobilização dos seus três ramos, têm desenvolvido novas capacidades e novas condições de intervenção”.

Treinar, treinar, treinar

A capacidade de resposta aos incêndios, defende António Costa, só pode ser incrementada com a realização de várias ações de simulação, para melhorar a prevenção e o combate. Treinar, treinar, treinar. “É como as equipas desportivas, que têm de treinar para jogar bem, e toda esta grande equipa tem de treinar muito também para poder funcionar da melhor forma”, afirmou o Primeiro-ministro, reconhecendo estar do outro lado um oponente complicado de neutralizar. “Temos um adversário que é muito difícil, que tem a ver com as alterações climáticas, com a necessidade de gerir uma floresta que acumulou décadas de desordenamento e com comportamentos de risco muito habituais”, acrescentou Costa, para quem existem “todos os motivos para nos mantermos preocupados”.

O líder governamental evita, ainda assim, alarmismos e considera que o país está melhor preparado para fazer face a situações de calamidade, como as que foram registadas em 2017. “Muitas vezes julgamos que só há incêndios quando notícias dos mesmos abrem os telejornais. Infelizmente, há incêndios todos os dias. Creio que no sábado passado se registaram 166. Não abriram os telejornais porque o sistema respondeu e não ganharam a escala em que se tornam notícia”, notou o Primeiro-ministro.

Rui Duarte Silva

A simulação no terreno serviu também para ensaiar o Sistema de Aviso por SMS às populações, sinalizando eventuais cenários de falha de comunicações, energia elétrica e de congestionamento da rede SIRESP. “Foram testadas todas as comunicações, quer por SMS quer através do SIRESP, e o feedback é muito positivo. Embora estes simulacros também tenham como objetivo identificar falhas para que as possamos corrigir, para que no futuro possamos fazer mais e melhor”, explicou Armando Mourisco, presidente da Câmara Municipal de Cinfães, em declarações ao Expresso. “Aprendemos com o que ocorreu no ano passado e está a ser feita uma mudança impressionante com o envolvimento de todos, inclusive dos cidadãos, que são os primeiros responsáveis pela proteção civil no país”, complementou o autarca.

Contratação de meios aéreos deve ficar concluída durante a próxima semana

A acompanhar in loco todo o teatro de operações esteve o Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna (MAI), para quem está a ser construído o “melhor sistema de articulação e de mobilização de meios”, lembrando que Portugal teve esta semana o primeiro dia em que se ultrapassou o número de 200 incêndios. “A boa notícia é que não foi notícia”, considera o MAI.

O ministro revelou igualmente que, atualmente, existem 42 meios aéreos de combate contratados, dos 50 anunciados, o que constitui um “reforço que nunca existiu”, preparados para dar resposta a qualquer eventualidade ao longo de todo o ano. “Concluiremos a contratação dos últimos 8 durante a próxima semana, de modo que em junho todos eles estejam à disposição dos portugueses”, garantiu Eduardo Cabrita.