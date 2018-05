Assistência técnica da União Europeia conclui missão em Portugal

Trocas de experiências com peritos europeus para programar combate aos incêndios rurais este ano está concluída

O reforço do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) promovido pela Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), em articulação com a Estrutura de Missão para a Instalação do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais, acionou em abril, uma Missão de Assistência Técnica no âmbito do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia. Ao abrigo desta missão, foram mobilizados para Portugal um oficial de ligação do Centro Europeu de Coordenação da Resposta a Emergências (ERCC) e três peritos espanhóis nas áreas da análise do comportamento de incêndios rurais, meteorologia, prevenção e técnicas de supressão.

Os peritos desenvolveram em Portugal, entre os dias 29 de abril e 18 de maio, diversas ações de formação, troca de experiências, além de visitas ao terreno e a análise da situação nacional nos espaços rurais. Estas ações incluíram, segundo um comunicado emitido pela ANPC, mais de 220 representantes e técnicos das diferentes organizações nacionais que partilham responsabilidades nesta área, como os Bombeiros, Força Especial de Bombeiros, Grupo de Intervenção em Proteção e Socorro da Guarda Nacional Republicana, Estrutura Operacional da ANPC, Instituto da Conservação da Natureza, Escola Nacional de Bombeiros, Instituto Português do Mar e Atmosfera, AFOCELCA e técnicos de municípios.

A ANPC diz no comunicado que as conclusões desta missão serão "de extrema relevância para as ações preparatórias com vista ao DECIR 2018 e darão um contributo fundamental, no futuro, para a melhoria dos sistemas existentes em Portugal, contribuindo para os tornar mais robustos e mais capazes de reagir a ocorrências de incêndios rurais de maior complexidade". A iniciativa, contudo, não acolhida de forma pacífica por todos os participantes. "Um pedido de ajuda internacional já nesta altura é um atestado de incompetência aos quadros nacionais", referiu uma fonte da aNPC ao "Diário de Notícias".