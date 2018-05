Alma e coração

O dia de primavera tinha os ingredientes certos: temperatura acima dos 25ºC, céu limpo e uma estrada à beira-mar para tratar dos 367 cv do Mercedes C43 AMG, na versão Cabriolet. A primeira coisa que destaca este desportivo é que consegue ser bastante discreto. Claro que as linhas elegantes e o perfil de descapotável não o deixam passar despercebido. Mas os duplos escapes até estão embutidos na traseira e, à frente, a grelha de pontos brilhantes é partilhada com outros modelos mais modestos.

A discrição termina quando se liga o motor. O C43 AMG é um excelente exemplo do trabalho que o departamento desportivo do grupo Daimler tem vindo a desenvolver. O som do motor está afinado à perfeição, em especial quando se escolhe o modo de condução Sport e se pressiona o botão do escape na consola central. Aí, o melhor mesmo é desligar o rádio e apreciar o concerto. Porque é só o princípio de um festival para os sentidos. E se o condutor não der por nada, então é porque já faleceu.

Motor com alma

Debaixo do capôt pode não estar um bloco “feito à mão” com no C63, mas bem vistas as coisas a diferença não é assim tão grande. Este C43 faz 4,7s 0-100 km/h, o que é só mais 0,7s que o C63. Tudo o resto compensa. Estar de capota aberta é quase obrigatório. É como estar na primeira linha, junto à grade, no concerto da nossa banda de eleição. Porque o som do motor desperta um sorriso impossível de conter. É forte, sempre presente, e convida de forma irresistível a acelerar. Este V6 biturbo é qualquer coisa. Entre as 2000 r.p.m. e as 6500 é um atleta de alta competição. E sim, é quase irresistível escolher os modos Sport ou Sport+, que dão à viagem a banda sonora que ela merece. Só uma nota para o consumo. Admito que esteve sempre acima dos 10l/100 km. Admito que não me preocupei com a poupança de combustível. Duvido que alguém o faça com um automóvel como este.

Fora da caixa

A caixa automática de 9 velocidades é surpreendentemente rápida, mesmo no modo sequencial, ao usar as patilhas no volante. Depois há o chassis que mostra como a marca de Affalterbach anda a trabalhar com afinco nos produtos mais desportivos. Cada curva é descrita com uma precisão que convida a fazer a seguinte mais depressa. E assim sucessivamente. Porque a tração integral trata de fazer boa parte do trabalho. E sem grandes artifícios. O diferencial central distribui a potência de forma simples, com o eixo traseiro a receber até 69% da potência e o eixo dianteiro os restantes 31%.

Os números não são tudo

É sabido que os descapotáveis perdem em matéria de rigidez de chassis, mas no Mercedes C43 AMG nem me lembrei disso. Até parece mais ágil e direto que o C63, talvez porque esta é a potência certa para este chassis. Por isso, chegou a lembrar-me o A45, e a vontade que tive de fugir com ele para bem longe. Só peca por ser um pouco filtrado na sensação de condução. O que quer dizer que quando se conduz muito perto dos limites, fica aquela sensação de não se saber onde estão mesmo os limites do carro. O que vale é que a transmissão integral não é muito dada a surpresas. De tal forma, que às vezes até se deseja que fuja de traseira na saída de uma curva, o que é praticamente impossível.

O essencial num automóvel deste segmento é o que nos oferece. E aqui, temos um interior confortável, em que o equipamento desta Night Edition se destaca, desde logo pela cor mate, mas também pelo interior personalizado. Transporta quatro pessoas de forma confortável e a suspensão faz um trabalho assinalável. Convém admitir que convém que a viagem não seja longa, porque na bagageira não há espaço para mais do que duas ou três pequenas malas. Mas isso é só um detalhe.

Se está a ler este texto e a pensar que o que procura num automóvel é um festival para os sentidos e um compromisso entre diversão e segurança, o Mercedes C43 AMG é uma aposta certa. Se, por outro lado, gosta de uma vida mais assente em diversão pura e imprevisibilidade, então há no mercado outras propostas melhores. Mas, por mim, ficava já com este que não me importava nada.

Ficha técnica

Mercedes-AMG C43 4Matic Cabriolet

Motor

2 996 cc

367 cv

520 nm entre as 2 000 r.p.m. e as 4 500 r.p.m.

Transmissão

Integral

Automática de 9 velocidades

Prestações

250 km/h

4,7s dos 0-100 km/h

Consumos

8,3 l/100 km ciclo misto

190g CO2/km

Preço €85.000