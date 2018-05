Cristiano Ronaldo aceita pagar 14 milhões ao fisco espanhol, diz o jornal “El Mundo”. O pagamento está a ser negociado no âmbito de um acordo com o fisco espanhol em que o jogador do Real Madrid e capitão da seleção nacional também se assume como culpado dos delitos fiscais de que é acusado.

Esta é a primeira vez que o futebolista envia uma proposta formal às Finanças para encerrar o conflito com o fisco com um acordo, garantiram ao diário “El Mundo” fontes próximas da negociação.

O jogador já fez a proposta e o pedido está, agora, a ser analisado pelo fisco.

A autoridade tributária espanhola acusa o internacional português de uma fraude de 14,7 milhões de euros na tributação dos seus direitos de imagem entre 2011 e 2014.

Se não houver acordo, o valor a pagar pelo jogador poderá aumentar até seis vezes e atingir os 100 milhões de euros.

O "caso Ronaldo" tornou-se público no âmbito da investigação Football Leaks.