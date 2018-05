SNS já dá comprimido que previne a infeção por VIH

A partir desta quarta-feira, os médicos do Serviço Nacional de Saúde têm orientações para disponibilizarem o medicamento que evita a infeção pelo vírus da sida às pessoas com risco acrescido de contágio. Segundo a norma publicada pela Direção Geral da Saúde (DGS), está em situação de maior perigo quem nos últimos seis meses teve "relações sexuais sem uso consistente de preservativo" com parceiros VIH positivo ou que desconhecem se estão infetados, pessoas que usam substâncias psicoativas durante as relações sexuais e consumidores de drogas injetáveis que partilham agulhas e seringas.

A decisão de disponibilizar a profiláxia de pré-exposição (PrEP) ao vírus da imunodeficiencia humana (VIH) consta de uma norma publicada no final do ano passado e que esteve em discussão até ao início deste ano. Em abril, os peritos da DGS decidiram avançar a título de ensaio e agora, cerca de um mês depois, publicar as orientações concretas para as equipas de saúde. A terapêutica implica a toma diária de um comprimido enquanto há exposição acrescida ao vírus e custa, a preço de tabela, entre 500 a 600 euros mensais por pessoa.