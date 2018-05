Hospital de São José sem radiologistas durante a noite

"Trata-se de uma má notícia", afirma o diretor da Urgência Geral, Polivalente e Cuidados Intensivos do Centro Hospitalar de Lisboa Central depois de ser informado de que o Hospital de São José vai deixar de ter radiologistas no apoio aos doentes emergentes admitidos durante a noite. Numa nota interna a que o Expresso teve acesso, Francisco Lucas Matos manifesta-se receoso sobre "as possíveis e prováveis dificuldades que esta medida irá provocar".

A administração hospitalar informou as equipas na última sexta-feira que "a partir do próximo mês de junho, o apoio da radiologia ao Serviço de Urgência noturno do Hospital de São José passará em parte a ser efetuado com recurso à telemedicina". Isto é, os exames radiológicos realizados na Urgência durante a noite vão ser interpretados por médicos no exterior do hospital que prestam serviços de telemedicina. No São José não estará um radiologista para fazer o diagnóstico do doente a quem foi feito o exame para o posterior tratamento.

A demora no diagnóstico é uma das possíveis consequências imediatas, a que se juntam outras, como eventuais falhas na interpretação do exame e na posterior intervenção clínica. Por exemplo, não estando um radiologista em presença, a realização do próprio exame pode logo ter lacunas na imagem que é obtida. Os riscos existem e o Sindicato Independente dos Médicos (SIM) vai reagir.

Pedida visita da Ordem dos Médicos

O secretário-geral do SIM, Jorge Roque da Cunha, afirma que "vai ser exigido que a Secção Regional do Sul da Ordem dos Médicos faça uma visita ao hospital, estamos já a elaborar o documento". O sindicalista diz que "é lamentável que um grande hospital, que recebe doentes do resto do país, deixe de ter um serviço de radiologia presencial e revela a incapacidade da administração em manter os recursos humanos e em atrair médicos".

O Expresso pediu esclarecimentos aos administradores do CHLC, estando a aguardar uma resposta.