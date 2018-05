Acidente entre autocarro e camião na A22 provoca quatro feridos graves

Um autocarro de passageiros embateu na traseira de um camião-betoneira ao início da manhã desta quarta-feira na autoestrada do Algarve, provocando 10 feridos ligeiros e quatro em estado grave

O acidente aconteceu por volta das 7h30 na Via do Infante, perto de Loulé, antes do túnel do Areeiro.

No autocarro acidentado viajavam 17 passageiros, 10 sofreram ferimentos ligeiros e quatro estão em estado considerado grave. Um dos feridos graves foi transportado para o hospital de Faro. Dentro do autocarro há três vítimas encareceradas e ainda prosseguem os trabalhos de desencarceramento.

Até ao momento não são conhecidos os motivos do acidente, segundo fonte do CDOS (Proteção Civil) de Faro, porque “a prioridade é retirar as vítimas”.

No local estão 79 operacionais apoiados por 32 veículos. A Via do Infante permanece cortada no sentido Loulé-Faro.