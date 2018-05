Segunda-feira foi dia de aprender a fazer queimas e queimadas

“Já aprendi como devo fazer as queimas. Eu fazia sempre ao contrário, grandes fogueiras a favor do vento, porque assim queimava mais rápido” — o desabafo é de Teresa Costa, de 67 anos, proprietária de terras agrícolas e de um pinhal no Carvoeiro, concelho de Mafra. A sexagenária é uma das cerca de meia centena de pessoas das aldeias vizinhas que, esta segunda-feira pela manhã, aderiram ao desafio de assistir a uma ação de sensibilização sobre o uso correto e legal do fogo na queima de sobrantes agrícolas e na realização de queimadas em áreas mais extensas em terrenos rurais.

A ação, organizada pela Guarda Nacional Republicana, em articulação com o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas e as autarquias locais, decorre num terreno de matagal junto à Rua da Estrada Velha, no Juncal, freguesia de Igreja Nova, em Mafra. Integra uma de sete ações semelhantes, organizadas em sete concelhos do país, para chamar a atenção da população mais idosa e vulnerável, residente em meios rurais, para o uso correto do fogo nos trabalhos agrícolas.

No terreno, bombeiros e sapadores florestais demonstram o que é correto e o que é errado quando se fazem queimas ou queimadas, enquanto o comandante dos Bombeiros Voluntários de Mafra explica. “Devemos queimar de costas para o vento, ou seja, contra o vento e não a favor, para não perdermos o controlo do fogo; devemos encharcar uma faixa em redor da fogueira para o fogo não sair dali; ter sempre o terreno em redor limpo e não fazer a fogueira próximo de árvores para evitar projeções que possam atingir a copa”, esclarece o comandante João Pereira. E aconselha: "Quem vai fazer estes trabalhos deve andar sempre com o telemóvel no bolso e com um balde de água ou uma mangueira para qualquer eventualidade e deve optar por fazer estes trabalhos pela manhã fresca". Já que, avisa, "se o fizerem a seguir ao almoço invertem o ciclo de segurança”.

Desde janeiro já morreram seis idosos no Centro e no Norte de Portugal, vítimas de queimas e queimadas que se transformaram em incêndios.

“O nosso objetivo é reduzir o número de ignições causadas por ação humana e transmitir conhecimentos básicos à população para melhorarem as práticas tradicionais do uso do fogo na eliminação de sobrantes agrícolas e na gestão de combustível”, explica ao Expresso o capitão Fernando Alves, responsável pelo Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da GNR no distrito de Lisboa. Este responsável sublinha também que apesar de “o fogo ser uma prática ancestral, com as alterações climáticas as pessoas têm de perceber que para o continuarem a usar têm de fazê-lo com as técnicas corretas e tendo em conta as condições climatéricas que se fazem sentir nesse dia”.

“O homem está por trás de 90% dos incêndios em Portugal, sobretudo por atos negligentes como uso de maquinaria ou queimas a que perdem o controlo”, lembra o comandante João Pereira. Mas, segundo este bombeiro profissional, que começou como voluntário há cerca de 30 anos, os acontecimentos do ano passado e as notícias das mortes já registadas este ano “levam as pessoas a estarem mais conscientes dos riscos e a ter mais cuidado”. Teresa Costa confirma com a cabeça e garante ao Expresso que vai “continuar a fazer as queimas à mesma, mas agora com outra segurança”.

Além da ação de sensibilização realizada em Mafra, decorreram esta segunda-feira outras semelhantes em Vieira do Minho (Braga), Vilar de Amargo, (Guarda), São Salvador da Aramanha, (Portalegre), Grândola (Setúbal), Fragosela de Baixo (Viseu) e Lugar de Senhora da Guia (Vila Real). A campanha vai continuar no terreno até ao início de junho.