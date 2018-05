Os telemóveis atuais já são capazes de ouvir as nossas conversas

“Estive a falar com um amigo para ajudá-lo a levar algumas das suas coisas a Chico [Califórnia]. Depois recebi uma notificação do TripAdvisor sobre a minha viagem a Chico”, conta um utilizador na plataforma Reddit. “Quando estou com amigos e está um telemóvel por perto, tenho algum receio em falar sobre determinados temas”, escreve outro.

Por detrás destes comentários está o medo de que os telemóveis oiçam as conversas privadas e as guardem para enviarem publicidade personalizada.

Toda esta problemática depende das definições que o utilizador ativa no telemóvel. Vários especialistas acreditam que o problema é a má utilização que se faz da tecnologia.

“Não devemos culpar a tecnologia, mas sim educar os cidadãos. Entender a linguagem da Internet é básico e devia ser lecionado nas escolas”, afirma Carlos Martínez, professor de Programação da Universidade Politécnica de Valência, citado pelo jornal “El País”. Destaca ainda que o principal problema é que a maioria dos utilizadores nunca leem os termos e as condições de privacidade das aplicações que instalam.

Quando descarrega uma aplicação, o utilizador deve dar permissão às condições de acesso ao microfone, à galeria de fotografias e à localização, por exemplo. “Algumas aplicações não precisam de aceder ao microfone, mas talvez no futuro se desenvolva uma definição que solicite a permissão do mesmo”, clarifica Bart de Boer, investigador do laboratório de Inteligência Artificial da Universidade Livre de Bruxelas. “Uma vez que os utilizadores dão permissão, não sabem se estão a ser ouvidos 24 horas”, acrescenta o investigador.

Acesso total ao microfone do telemóvel

Em 2016, Zoe Kleinman, a jornalista de Tecnologia da BBC desafiou dois especialistas em cibersegurança da empresa Pen Test Partners, em Buckingham, a desenvolver uma aplicação capaz de ouvir os utilizadores através do microfone do telemóvel. A intenção era comprovar se era viável do ponto de vista tecnológico.

Os engenheiros criaram um protótipo para Android, instalaram-no e tiveram total acesso ao microfone. Conseguiram que a aplicação fosse transmitida em tempo real. Ainda que “com algumas dificuldades” foram capazes de identificar as palavras-chave das conversas, contam os investigadores no seu site [Pen Test Partners].

A falta de transparência e a complexidade dos textos sobre os termos e condições das aplicações é um obstáculo para os utilizadores. Com a entrada em vigor do novo Regulamento Geral da Proteção de Dados no próximo dia 25 de maio, destinada a uniformizar as leis de privacidade de toda a Europa, é solicitado às empresas que clarifiquem os métodos que utilizam para recolher dados pessoais dos utilizadores.

A Apple assume que um dos desafios é fazer com que os utilizadores entendam todas as ações relacionadas com a sua privacidade. Ao contrário de outras empresas, a Apple exige que os criadores de aplicações de IOS ofereçam três opções aos utilizadores: permitir o acesso total ao microfone, nunca permitir o acesso ou permitir só quando a aplicação está aberta ou em funcionamento.

Para além das aplicações, existem sistemas de reconhecimento de voz, serviço lançado por empresas como a Google ou a Apple, que permitem que se procurem informações ao pronunciar apenas duas palavras: “Ok Google” ou “Hey Siri”. Por exemplo, um utilizador que tenha um sistema Android, basta questionar o Google: “Ok Google, qual é a temperatura esperada para as oito da noite?”. E o telemóvel responde-lhe.