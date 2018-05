"O nosso país é demasiado pequenino para não nos entendermos todos" para o futuro da saúde

Conheça o panorama da saúde em Portugal traçado pelos convidados da cerimónia de entrega dos prémios da 5ª edição do Programa Gilead Génese, que contou com o apoio do Expresso

De acordo com o professor da Universidade do Porto, Álvaro Almeida, a investigação deve ser aposta dos hospitais porque "permite-lhes aceder a inovação Segundo António Vaz Carneiro, professor da Universidade de Lisboa, ainda "é preciso fazer muito" no campo da investigação De acordo com a CEO da Luz Saúde, Isabel Vaz, "o nosso país é demasiado pequenino para não nos entendermos todos" Presidente do IPO Porto, José Laranja Pontes pede um olhar nacional na saúde para atrair atenção internacional Maria do Céu Machado, presidente do Infarmed, defende que, mais do que tudo, o que é preciso no campo da investigação em Portugal é "organização" Para o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, "o investimento público feito na investigação é baixo" O diretor-geral da Gilead Sciences, Vítor Papão, os projetos apoiados pelo Programa Génese têm em comum o objetivo "de prestar melhores cuidados de saúde aos doentes"