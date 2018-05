No fio da navalha

O seu percurso como bladesmith, como se intitula, nem sempre foi claro, mas este é hoje o mundo de Paulo Tuna e esse mundo começou a desenhar-se ainda na infância. “Foi no campo que aprendi cedo a lidar com os materiais e com ferramentas”, conta ao Expresso, lembrando que a mais marcante foi a pequena navalha dada pelo seu avô. “Uma oferta impensável nos dias de hoje para um miúdo de oito anos, mas naquele tempo era sinónimo de confiança e de maturidade.” É esta a sua primeira recordação do universo da cutelaria, mas este havia de ficar pendente durante anos, apesar de pequenas experiências.

“Foi mais tarde, depois de ter feito o meu percurso como estudante de escultura e artista plástico, que o interesse pela alquimia do aço se tornou mais claro”, conta, e tudo começou “pela necessidade de fazer ferramentas para escultura”. Foram as artes plásticas a levá-lo para o lugar que hoje é seu, à medida que a curiosidade aumentava e as encomendas surgiam. Foi esta vontade de saber que o levou até Carlos Norte (da empresa Lombo do Ferreiro, na zona de Caldas da Rainha), mas foi a faca Leonardo — que fez para o chefe Leonardo Pereira, que na altura trabalhava no restaurante Noma, considerado o melhor do mundo — que o obrigou a levar tudo mais a sério. Acabaria por deixar o papel de técnico de escultura na Escola Superior de Artes e Design de Caldas da Rainha para outra vida, mas isso não o fez esquecer o passado. “Sigo as mesmas diretivas que tinha na escultura”, garante, enquanto fala sobre as suas “peças únicas e irrepetíveis”: “As madeiras para os cabos são retiradas das melhores peças e os aços tratados com o maior respeito.”

Paulo Tuna, que atualmente produz sobretudo facas de cozinha para chefes, não esquece como tudo começou e sabe que o futuro vai continuar a ser construído com pedaços de passado (e que este tem de ser pensado no presente). O bladesmith português quer contratar aprendizes e desenvolver um canivete de bolso para produção semiartesanal, tudo enquanto continua o trabalho criativo e de investigação. Promete fazer facas ainda mais exclusivas e quer arranjar tempo para ir ao Japão aprofundar conhecimentos.

TRADIÇÃO RENOVADA

O canivete português tem uma história longa, mas foi quando esta ameaçava perder-se que Carlos Norte decidiu tomar medidas. Foi com a recuperação dos modelos do canivete português que voltaram à produção de cutelaria artesanal — estavam ligados à produção industrial de cutelaria e perceberam “que o canivete de bolso estava a perder qualidade com a invasão do produto chinês a baixo preço” — e o salvaram do esquecimento. Mais do que referências a locais ou funções, os nomes dados aos canivetes (corneto, enxertio, relvas, direita, marinheiro, cuchila, cabriteira, caneças e bandido) eram a prova de que havia uma relação com o objeto que merecia ser mantida.

“Somos herdeiros de forjadores de cutelaria e navalheiros na zona de Benedita, Santa Catarina, onde existiam cerca de 40 cuteleiros registados nos anos 50”, conta ao Expresso, e foi na antiga casa dos avós que construíram o ateliê de cutelaria. “Começámos por recriar esses modelos mais carismáticos dos canivetes portugueses, dando-lhes valor e qualidade artesanal para os divulgar além-fronteiras”, diz Carlos Norte orgulhoso, numa altura em que os canivetes voltaram a ser mais apreciados. O sector já ganhou uma Feira Internacional de Cutelaria — acontece entre 1 e 2 de setembro em Caldas da Rainha e conta com workshops na programação — e o objetivo é continuar a dar a conhecer a arte tradicional.

O responsável pela Lombo do Ferreiro explica que os seus artesãos trabalham “com técnicas antigas, como a forja e a bigorna, para moldar e trabalhar o aço”, à qual somaram “a engenharia moderna em alguns processos, para melhorar a qualidade”. Num período de renovação que pretende manter-se fiel à tradição, Norte exemplifica que o corte das lâminas pode ser feito a laser, “mas todo o restante trabalho no aço é realizado na forja, para que cada peça seja tratado individualmente”. “A escultura dos restantes materiais é realizada apenas com ferramentas elétricas simples, à mão livre, tornando as peças únicas, sempre diferentes”, garante. Praticamente todos os materiais que usam são de origem natural — do aço às madeiras, passando por ossos e chifres de animais — e estes são trabalhados de forma a salientar a sua “beleza natural”, assim como a “raridade ou nobreza” que lhes é característica.

PEDIDOS ESPECIAIS

David Garrote tem uma história diferente e começou pelas facas antes de se dedicar aos canivetes, mas o seu gosto por “desafios e antiguidades” levou-o até aos pequenos objetos de corte. Demora cerca de 30 horas a concluir cada peça, porque tenta “manter a forma de fabrico o mais artesanal possível”, e há algumas em que dá um gosto especial trabalhar. Quando lhe pedimos para destacar uma encomenda, lembra-se de um canivete em que o cabo era feito de um dente de javali africano, facultado pelo próprio cliente, e de como não havia margem para falhas. “Foi um dos trabalhos que me deu mais luta. Como não havia um segundo dente não poderia haver erros.”

O mundo dos canivetes ainda é um nicho, mas Garrote considera que agora “há mais gente interessada na construção e na compra” de cutelaria artesanal. “Cada vez há mais procura por peças únicas e utilitárias, quer seja por jovens caçadores, por colecionadores ou por quem apenas quer ter um canivete único no bolso.” De Braga, Gilberto Ferreira concorda que há muita gente a interessar-se nos dias de hoje pela cutelaria, provando que esta não é uma história que se conte apenas com vozes da região centro.

Carlos Norte já havia explicado que “em Portugal existem dois tipos de canivetes ou navalhas”. As do norte do país, características de Palaçoulo, em Miranda do Douro, são “executadas com cabo em madeira, simples sem mola”, ao passo que as da região centro (com especial foco na Benedita, Santa Catarina e Sobral de Monte Agraço) são “mais elaboradas no seu funcionamento, com bloqueio de lâmina”. Da freguesia bracarense de Aveleda, Gilberto Ferreira conta que o gosto por facas e navalhas o acompanha desde pequeno, mas que foi já muitos anos depois que se dedicou à arte da cutelaria. “Como amante da natureza que sou, e como tinha algumas hastes de veado em casa, comecei a fazer navalhas em haste de veado. Depois os clientes foram pedindo de madeira e hoje faço vários tipos de navalhas e facas.” Das mais acessíveis às que cria para caçadores colecionadores, Gilberto Ferreira destaca “as primeiras duas navalhas em damasco”.