GNR detém numa noite 34 condutores, 20 por excesso de álcool

Na última noite, a GNR deteve 34 pessoas e registou 460 infrações nas estradas portuguesas.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve 34 pessoas, a maioria por condução sob efeito de álcool, na noite de sábado para domingo.

Nas operações por todo o país, a GNR registou 460 infrações, das quais 150 por excesso de velocidade, informou este domingo a corporação.

Num conjunto de ações, efetuou 34 detenções em flagrante delito: 20 por condução sob o efeito de álcool, três por condução sem carta e duas por tráfico de estupefacientes.

Das infrações registadas, 151 referem-se a excesso de velocidade, 46 a condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido, 38 a falta de inspeção periódica dos veículos e 18 por não utilização do cinto de segurança ou do sistema de retenção para crianças.

O uso do telemóvel ao volante esteve na origem de 13 multas. Os militares da GNR apreenderam 217 doses de haxixe, 41 artigos contrafeitos e um automóvel.

Os 78 acidentes registados nas estradas portuguesas provocaram,, naquele período, 27 feridos ligeiros