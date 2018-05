Fátima. Santuário cheio e Papa envia mensagem do Vaticano

O cardeal John Tong, bispo emérito de Hong Kong, desafiou este domingo os peregrinos de Fátima a construir um mundo “mais justo e mais unido”, na homilia da Missa da peregrinação internacional do 13 de maio. E pediu ao peregrinos para que através do seu exemplo e modo de vida façam "com que Cristo seja visível na sociedade".

O antigo responsável pela Diocese de Hong Kong trouxe a Fátima um testemunho pessoal sobre a importância, na sua vida, dos “serviços caritativos” dos missionários estrangeiros em Cantão, no final da II Guerra Mundial, cujo testemunho o inspirou a entrar no seminário, em Macau.

“Com o nosso modo de viver e o nosso exemplo devemos fazer com que Cristo seja visível hoje na nossa sociedade”, apela o cardeal na homilia que escreveu e lida pelo reitor do santuário, padre Carlos Cabecinha, perante cerca de 300 mil fiéis.

O bispo emérito de Hong Kong aponta o exemplo da Virgem para dizer que Maria ajudará a “levar Cristo ao mundo e o mundo a Cristo”, tornando as pessoas abertas e atentas “às necessidades dos outros” e a partilharem “o tesouro e a alegria” da fé.

Segundo o cardeal, esta tarefa deve ser realizada a partir da Eucaristia, para acrescentar: “A nossa assembleia litúrgica é já testemunho vivo da presença de Cristo”.

Fervor missionário

“Jesus, com o seu Espírito, forma em nós, uma nova humanidade. Ele próprio nos impele na procura da liberdade, da dignidade, da justiça, da responsabilidade, ou melhor, fortalece o nosso desejo de construir um mundo mais justo e mais unido”, declarou o primeiro prelado chinês a presidir a uma cerimónia aniversária das Aparições, na Cova da Iria.

D. John Tong pediu que as comunidades católicas tenham “fervor missionário” e testemunhem a “nova realidade” proposta por Jesus Cristo, promovendo a “libertação espiritual e a promoção humana dos outros”.

“Esta nova realidade manifesta-se nos pequenos gestos que realizamos nas nossas vidas quotidianas, nas realidades terrestres e nos nossos compromissos de cada dia”, assinalou.

A Missa foi concelebrada por 227 sacerdotes e 18 bispos; o Santuário de Fátima.

148 grupos de 26 países

As celebrações religiosas no Santuário, no primeiro 13 de maio após o Centenário das Aparições, têm como tema “Tempo de graça e misericórdia: dar graças pelo dom de Fátima”.

Inscreveram-se para esta peregrinação, 148 grupos organizados de 26 países, num total de 9000 peregrinos, provenientes de todos os continentes. Da Ásia estavam inscritos 350 peregrinos, organizados em 10 grupos.

Os peregrinos a pé que chegaram à Cova da Iria foram mais de 37 mil, segundo os dados revelados pelo santuário.

Papa Francisco associa-se

"Rezemos à Nossa Mãe Celeste que hoje, com o nome de Nossa Senhora de Fátima, nos ajuda a continuar o caminho». Foi com esta mensagem que o Papa Francisco se associou este domingo às cerimónias de Fátima.

O Papa dirigiu a mensagem, desde a janela do apartamento pontifício no Vaticano aos milhares de peregrinos reunidos na Praça de São Pedro, após a recitação da oração do Regina Coeli.

A intervenção aconteceu depois do Papa ter recordado a celebração do Dia da Mãe, que se celebra hoje em vários países (em Portugal foi no domingo passado), pedindo um aplauso para todas as mães.

Francisco tinha começado o dia com uma mensagem dedicada ao 13 de maio, na sua conta da rede social Twitter.

“Santíssima Virgem de Fátima, dirige o teu olhar sobre nós, sobre nossas famílias, sobre o nosso país, sobre o mundo”, escrevera o Papa.

O pontífice presidiu, em 2017, às celebrações desta peregrinação internacional, no ano do Centenário das Aparições, canonizando os pastorinhos Francisco e Jacinta Marto.

Abraço à China

Por sua vez, o bispo de Leiria-Fátima, D. António Marto, enviou um “abraço” a todo o povo da China, sublinhando a força de atração do Santuário da Cova da Iria, “tão grande quanto o mundo”.

Dirigindo-se ao cardeal John Tong, antigo responsável pela Diocese de Hong Kong, D. António Marto pediu-lhe " para levar daqui, de Fátima e destes peregrinos, um abraço para todo o povo da China, um abraço tão grande como daqui, Fátima, até Hong Kong”, no final da Missa conclusiva da peregrinação internacional..

“Quero agradecer de todo o coração ao senhor cardeal a sua vinda até nós, de tão longe”, observou D. António Marto, que saudou o “testemunho da firmeza da fé dos católicos chineses”.

O bispo de Leiria-Fátima elogiou o “silêncio impressionante” da multidão que encheu o recinto e o “testemunho de fé” dos peregrinos dos cinco continentes.

As celebrações do 13 de maio vão ser encerradas com um recital de ação de graças, com o tenor italiano Andrea Bocelli, na Basílica da Santíssima Trindade.

Em entrevista à Agência Ecclesia, o reitor do Santuário salienta “um momento especial” com “uma figura mundialmente conhecida” como é Andrea Bocelli, que vai permitir “pela via artística” realçar “o dom que é Fátima”.

A fadista Ana Moura irá interpretar com Andrea Bocelli o ‘Ave de Fátima’, a assinatura musical mais emblemática do Santuário.