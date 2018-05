Era o vinho...

A vida de Jean Anthelme Brillat-Savarin, sendo este último apelido a condição imposta por uma tia rica para lhe deixar a herança, é tão diversa como uma mesa cheia. Advogado, foi eleito deputado da Assembleia Nacional Constituinte logo após a Revolução Francesa, destacando-se por ser um adepto da pena de morte. Todavia, rapidamente ficou com a sua própria cabeça a prémio e não teve outra hipótese a não ser fugir do país — só regressou a França em 1797, como juiz do Supremo Tribunal.

De todos os livros que publicou, a maior parte sobre Direito e Economia, talvez a obra mais famosa de Brillat-Savarin seja “A Fisiologia do Gosto”, um tratado sobre o prazer de bem comer, que acabou de redigir dois meses antes de morrer. A poucas páginas do fim surge a seguinte frase: “Ofereceram a um homem apreciador de vinho um prato com uvas, para sobremesa, ao fim de um jantar. ‘Muito obrigado’, disse o homem, afastando o prato. ‘Não estou habituado a tomar o meu vinho em pílulas.’”

Um relatório divulgado há dias confere autoridade absoluta ao político francês. A França juntamente com os Estados Unidos da América, a Itália e a Espanha produzem metade de todo o vinho disponível no mundo (os franceses são mesmo os segundos maiores produtores, atrás dos americanos). Por outro lado, a França está também muito perto do topo da lista dos países onde se consome mais vinho — aqui entendido como consumo per capita. Cada francês bebe por ano 51,2 litros de vinho, um valor só ultrapassado pelos... portugueses, como 51,4 litros por pessoa por ano. Contas feitas, por alto, permitem concluir que em Portugal cada pessoa bebe um litro de vinho por semana.

De acordo com um relatório da Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIVV) que aborda a conjuntura vinícola em 2017, cerca de 7,6 milhões de hectares da superfície terrestre estão cobertos de vinha, e, desses, 13% encontram-se em Espanha (12% na China, 10% em França e 9% em Itália). No ano passado, as vinhas do planeta terão produzido cerca de 250 milhões de hectolitros de vinho, uma projeção da OIVV que, a confirmar-se, representará um decréscimo de quase 23 milhões de hectolitros em relação a 2016 (sendo que os dados desse ano são ainda provisórios).

De qualquer forma, a organização admite que as más condições atmosféricas terão prejudicado a produção, em especial na Europa — com os valores a caírem em Itália, França, Espanha e Alemanha, não obstante ligeiras subidas em Portugal e na Roménia. A nível global, segundo a OIVV, haverá menos vinho chinês e chileno e registar-se-á um aumento de produção nos EUA, na Austrália, no Brasil e na África do Sul. Já escrevia Victor Hugo que “Deus apenas fez a água, mas o Homem fez o vinho”.

Há muito para descobrir no fundo de uma garrafa. Analisando o gráfico que mostra o consumo mundial de vinho desde 2000, é possível constatar que a tendência de subida que vinha (do verbo vir, não confundir com a vinha) ocorrendo desde o início do século foi interrompida em 2008, o ano da grande crise económica. O valor começou a descer, até chegar aos 240 milhões de hectolitros em 2014. Porém, nos últimos três anos, o consumo tem aumentado, e a previsão aponta para que em 2017, em todo o mundo, tenham sido bebidos 243 milhões de hectolitros.

A maioria das garrafas foi esvaziada nos Estados Unidos da América (31,7 milhões de hectolitros bebidos), seguindo-se depois a França, a Itália, a Alemanha e a China. Portugal, aliás, só surge na 11ª posição da lista do consumo absoluto — o que é compreensível, já que não passa de um pequeno copo ao lado de barris. Como sempre, é uma questão de perspetiva, e esta muda quando a variável ‘população’ é tida em conta. E lá surgem então os 51,4 litros por pessoa por ano, o tal litro por pessoa por semana. Muito à frente, por exemplo, dos americanos: cada um bebe, em média, 12,1 litros por ano, o que torna quase impossível acompanharem os versos finais daquela música tão popular por cá chamada ‘Era o Vinho’: “Ai, rapazes, quando morrer,/ Ai, não quero choros nem gritos./Ai, só quero à minha beira,/ Ai, um pipo de cinco litros.”

Os quase 52 litros podem parecer muito, mas não é o vinho todo. O que ajuda a explicar que Portugal apareça no top 10 dos maiores exportadores de vinho, com 2,9 milhões de hectolitros vendidos ao exterior em 2017, segundo o relatório da OIVV, o que deu uma receita total de 752 milhões de euros. No entanto, segundo o Instituto da Vinha e do Vinho, que em Portugal faz as contas às exportações, a venda de vinho nacional ao exterior terá rendido 777,9 milhões de euros, com particular destaque para os sinais de recuperação dos mercados angolano (uma subida de 40% face a 2016) e brasileiro (mais 53%). Os cinco maiores importadores de vinho português são os franceses, britânicos, norte-americanos, alemães e holandeses.

A OIVV sublinha que 2017, apesar dos problemas meteorológicos, foi um ano de boas colheitas para o mercado mundial de vinho. Os três primeiros lugares, em litros vendidos, são ocupados por países europeus (Espanha, Itália e França, por esta ordem e sem grande surpresa), os mesmos que geraram maiores receitas com essa venda — a ordem é diferente, mas a surpresa é a mesma (França, com 8989 milhões de euros, Itália, com 5873 milhões de euros, e Espanha, com 2814 milhões de euros). Brillat-Savarin ficaria orgulhoso.