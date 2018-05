E se o Governo tivesse um ministro do futuro?

Nos governos provisórios em Portugal no pós-25 de Abril havia ministros sem pasta. Eram governantes sem pelouros atribuídos e que participavam nas decisões políticas. Álvaro Cunhal, ex-secretário-geral do Partido Comunista Português, foi um desses ministros. Mas aquilo que o Technology Research Institute for Future Design, na universidade de Kochi, no Japão, propõe é bastante mais arrojado. É a ideia de ter um ministro do futuro. Um membro do Governo que representa as gerações futuras.

O instituto nipónico — e o seu diretor Tatsuyoshi Saijo — lidera a investigação em future design, ou seja, o desenho ou conceção do futuro. É uma área que lida com a ideia de trazer os interesses das gerações futuras para as decisões políticas presentes. E a criação de um ministro do Futuro é a personificação máxima desse conceito que representa uma rutura completa com a lógica de gestão política habitual. Porque as prioridades presentes têm sempre muita força e os interesses presentes estão cá para se fazerem ouvir. E também, claro, porque os recursos são escassos. Não é fácil pensar no futuro, no que será o país dentro de algumas décadas, quando são necessárias melhores habitações, mais ajuda para os desfavorecidos, dinheiro para tapar buracos na estrada, verbas para reforçar os hospitais, polícias na rua, meios de combate aos incêndio... Enfim, a lista é potencialmente interminável e juntar à mesa do Conselho de Ministros alguém que cuida dos interesses do futuro pode parecer uma excentricidade. Mesmo que o futuro sejamos todos nós — mais velhos, naturalmente — ou os nossos filhos e netos. E que muitas — ou quase todas — decisões que hoje são tomadas tenham consequências mais tarde.

A importância do future design foi defendida esta semana numa coluna do portal académico Vox, gerido pelo britânico Centre for Economic Policy Research (CEPR), pelo macroeconomista japonês Keiichiro Kobayashi da universidade de Keio. Kobayashi chamava a atenção para a necessidade de ter em atenção os interesses das gerações futuras nas políticas atuais e apresentava a área interdisciplinar do future design. Recordava, entre outras coisas, uma experiência na cidade japonesa de Yahaba, onde se tentou passar à prática a ideia de ter alguém a olhar pelo futuro na tomada de decisões políticas. Aos participantes no teste foi pedido que pensassem no que seria a sua cidade em 2060 mas com perspetivas diferentes: uma parte dos participantes devia fazê-lo pelos olhos de alguém do presente que ainda estaria vivo em 2060 e os restantes pensariam a questão como um futuro cidadão daquele tempo. E quais foram os resultados? Muito claros e, lá está, diferentes. Como refere Keiichiro Kobayashi, “enquanto o grupo da geração presente desenhou uma visão que era uma extensão do statu quo, considerando os constrangimentos e desafios que existem hoje como dados, o grupo da geração futura pediu esforços para lidar com esses exigentes desafios no sentido de aumentar as forças da cidade”.

A quantidade de áreas onde a existência de um ministro do futuro pode fazer a diferença é potencialmente infinita. Algumas das quais com enorme relevância, como o sistema de pensões onde quaisquer alterações para reforçar a sustentabilidade futura implicam habitualmente perdas presentes, na dívida pública que é uma pesada fatura a pagar anos mais tarde ou no ambiente que fica para as gerações vindouras. As possibilidades são muitas e bem identificadas. Mais difícil é garantir que esses interesses são protegidos. Na dívida, por exemplo, quando um país como Portugal tem uma dívida acima de 125% do PIB significa que haverá várias gerações futuras a pagá-la. Por isso, nestes casos é importante assegurar que ou não há dívida ou, havendo, esta é usada para investimentos cujo tempo de vida seja longo e possam ser usados por quem vive no futuro.

E você, gostava de ter um ministro do futuro?