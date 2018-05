Dicas de poupança: com a receita do medicamento e o boletim de vacinas sempre à mão. Mesmo que não os tenha

Perdeu o papel com a receita do medicamento que o médico lhe passou ou não sabe onde guardou o boletim de vacinas do seu filho? Desde que o seu telemóvel não seja arcaico, não há problema

O Portal SNS ou a app My SNS Carteira podem ser muito úteis. Através deles pode imprimir as suas receitas e levá-las à farmácia, marcar consultas no seu centro de saúde (os que têm essa funcionalidade operacional) e pedir receitas de medicação para doenças crónicas pela internet. Pode pagar a consulta através de pagamento de serviços numa máquina multibanco ou fazê-lo na vez seguinte que for ao centro de saúde.

Marcar consultas pela net

Imagine, por exemplo, que precisa de renovar a sua medicação crónica e ninguém o atende no Centro de Saúde para marcar a consulta. Há muito tempo que já pode marcar pela internet, sem sair de casa. Melhor. Pode renovar a medicação crónica sem sequer sair de casa. Quem já percebeu como funciona, já faz isso há muitos meses. Mas percebi, pelas minhas conversas, que muitas pessoas não sabem como isso se faz.

Outra situação: Imagine que precisa de saber qual é o medicamento, ou a dosagem, ou a forma de tomar a medicação (para si, para um filho ou para os seus pais, por exemplo) e já perdeu o papel. Não há problema. Todas as suas receitas (e do seu agregado) estão na internet, no Portal SNS AQUI.

Não se esqueça de que primeiro tem de se registar com os dados do seu Cartão do Cidadão. Sem isso não vai chegar a lado algum, seja no Portal, seja na aplicação para telemóvel.

Outro dado importante é que os dados mais sensíveis só vão aparecer se se autenticar com o leitor de Cartão de Cidadão ou com Chave Móvel Digital. Com a autenticação simples só pode marcar consultas e ver alguns dados menos privados. Algumas pessoas experimentaram no passado e desistiram porque acharam que não estava a funcionar. Na maioria dos casos é por falta desta segunda autenticação. Depois de feito uma vez, fica feito.

O boletim de vacinas sempre no telemóvel

Se precisa de saber se tem as vacinas em dia (bem como as dos seus filhos), não há problema. Está tudo no seu telemóvelse tiver ionstalada a app My SNS Carteira. Matriculei na semana passada o meu filho no primeiro ano do Ensino Básico. Cheguei à escola e não tinha comigo o Boletim de Vacinas dele. Fui ao site no telemóvel e enviei o Boletim de vacinas em PDF para a secretaria da escola - e ficou resolvido. E é alertado sempre que tiver uma vacina em falta. Se tiver ADSE, também lá tem os seus dados. E o Testamento Vital também.

Um dia vai precisar

Quer o Portal SNS quer a app não são daquelas coisas que usamos todos os dias. Mas é bom saber que, se um dia precisarmos, ela está lá e a funcionar. E vai ser quando menos estiver à espera. Vai ser-lhe útil quando estiver a passar por uma farmácia e se lembrar que precisa de um medicamento mas não tem consigo a receita. Quer dizer, tem. Está no seu telemóvel. Evita ficar com a venda suspensa. E até pode acontecer que se esqueça de levar posteriormente a receita à farmácia, perdendo eventualmente muito dinheiro, porque há alguns medicamentos que, sem comparticipação, são extremamente caros.

Em resumo, inscreva-se no Portal SNS, instale a app e configure o código para a poder usar. Um dia vai dar-lhe jeito. Não é fácil registar-se e instalar a aplicação. Mas não desista à primeira.