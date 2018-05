11 crianças, mais de 80 crimes de abuso sexual. Condenado a 5 anos com pena suspensa. Porquê?

Comecemos pelos números: 11 vítimas de 82 crimes de abuso sexual de crianças e seis crimes de atos sexuais com adolescentes. Todos os crimes foram provados e o autor, um explicador de cerca de 50 anos, foi condenado a uma pena de prisão de cinco anos suspensa por igual período pelos juízes do Tribunal de Viana do Castelo. Ou seja, este homem não vai - à partida – preso. Como se explica isto? “Em abstrato, o sistema de Justiça português pressupõe a reinserção dos indivíduos quando é possível, não a punição”, esclarece José Barata, vice-presidente da Associação Sindical de Juízes Portugueses (ASJP).

“Os cidadãos acham que a Justiça criminal serve para punir as pessoas, mas não é esse o objetivo. Se os juízes acham que a pessoa pode ser reinserida na sociedade, então deve ser.” José Barata explica que, ao contrário da maioria dos países anglo-saxónicos, onde a Justiça é retributiva (“por exemplo, nos EUA quando se mata alguém, a pena pode ser a morte”), em Portugal não funciona assim. “Torna-se mais complicado em casos de fronteira. A Justiça é feita por homens e acaba por ser subjetiva.”

“Este arguido não foi absolvido, foi condenado a uma pena de prisão de cinco anos, que é o limite máximo até ao qual qual se pode suspender penas. Ao mesmo tempo que isto é uma pena, é também uma oportunidade, mediante o cumprimento de determinadas regras de conduta”, acrescenta Frederico Moyano Marques, especialista em assuntos jurídicos da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV).

Por norma, alguém condenado a menos de cinco anos de prisão e sem qualquer registo criminal anterior vê a pena ser suspensa. No entanto, o facto de a pessoa não estar presa não significa que tenha sido absolvida do crime, pelo contrário. É condenada e, apesar de estar em liberdade, tem sempre de cumprir algo – neste caso, há o compromisso de o explicador fazer tratamento psicológico e de não continuar a atividade profissional ou participar em atividades que impliquem contacto com menores de 16 anos.

“É como uma espada em cima da cabeça. Se por alguma razão não cumpre o estipulado, a decisão é revogada e, além de cumprir a pena inicial - que deixa de ser suspensa e passa a efetiva - , ainda cumpre pena pelo que fez a seguir”, refere José Barata.

Neste caso em particular, o homem, condenado no final de abril, dava explicações e foi assim que teve contacto com os menores, na maioria com idades entre os dez e os 11 anos. Era durante esses períodos de estudo que aconteciam os abusos – por vezes durante a explicação, outras dentro do carro do homem. Todos os crimes a que foi condenado são considerados atos sexuais de relevo. “Dentro daqueles que são de relevo há uma punição mais grave para quatro (os piores perante o código penal): a cópula, o coito oral, o coito anal e a penetração com objetos”, explica ao Expresso Frederico Moyano Marques. Neste caso, não foi consumado nenhum destes atos, mas houve toques dentro das roupas dos menores, incluindo apalpar o pénis e os testículos das crianças.

Cadastro limpo, família que apoia, recuperação: os argumentos da suspensão

A 20 de abril foi conhecida a condenação do explicador: cinco anos de prisão (quatro crimes de abuso sexual praticados dentro da roupa dos menores, 78 crimes de abuso sexual, um crime de abuso sexual tentado, quatro crimes de atos sexuais com adolescentes na pessoa assistente e, por último, dois crimes de atos sexuais com adolescentes). Quando o julgamento começou, em fevereiro, o Ministério Público tinha-o acusado de 159 crimes de abusos sexuais de crianças e oito atos sexuais com adolescentes.

Entre os três juízes que decidiram a condenação com pena suspensa, apenas um votou contra, justificando que os crimes em causa são motivo de reprovação social e que a prisão efetiva seria entendida como um reforço de segurança para a comunidade.

No entanto, esta argumentação não foi suficiente e outros dois juízes decidiram que a melhor opção seria a pena suspensa. A fundamentação passa pelo facto de o arguido ter noção da gravidade do que fez e de estar arrependido, estar disposto a tratar a distorção cognitiva que lhe foi diagnosticada (tinha dificuldade em compreender o impacto que tinha nos menores e não aceitava as fantasias com os rapazes como integrantes da sua personalidade), o facto de não ter antecedentes criminais e ainda o apoio familiar demonstrado em tribunal pela mulher e pela filha.

“A suspensão de pena está fundamentada na sentença. Não posso fazer um juízo se estes factos são, por si só, suficientes para suspender a pena. No entanto, por um lado, temos verificado um enorme número de suspensões de penas - não só em casos de abusos sexuais de menores, mas em violência doméstica também. Por outro lado, achamos que talvez fizesse mais sentido a prisão efetiva embora por períodos mais reduzidos em vez da pena suspensa. Isto era uma discussão que deveria ser feita em Portugal”, diz Frederico Moyano Marques. “O facto de haver tantas suspensões de pena de prisão preocupa-nos.”

Para a APAV é necessário que a Justiça seja capaz de melhorar a capacidade de comunicação, para que casos como este não sejam mal interpretados na opinião pública.

“A questão aqui passa muito pelo sinal que se dá à sociedade. Ou o sistema de Justiça consegue comunicar convenientemente o que estas decisões significam, para que a comunidade fique esclarecida e perceba que o indivíduo não saiu impune, ou então pode ser um retrocesso na sensibilização que tem sido feita para a gravidade destes tipo de crimes”, defende o especialista em assuntos jurídicos. Pela sua experiência, Frederico Moyano Marques salienta que não é prática os tribunais explicarem o porquê e as consequências da decisão. “Há coisas que têm de ser escritas de certa forma na sentença mas devem depois ser desconstruídas para o cidadão comum”.

E como fica a vítima?

O explicador foi ainda condenado ao pagamento de indemnizações com valores entre os €400 e os €3600. O Ministério Público não recorreu da decisão.

Mas como se sente a vítima quando é provado o crime e mesmo assim não vê o agressor ser preso? Há sentimento de justiça cumprida?

“Como jurista, digo que a suspensão da pena não tem de ser ou deixar de ser justa para as vítimas, porque é algo que é aplicado ao arguido. É a relação entre Estado, enquanto órgão aplicador de Direito através dos tribunais, e o arguido a funcionar. No entanto, do ponto de vista de alguém que trabalha com vítimas de crime, sei que as sentenças têm muitas vezes um forte impacto – positivo ou negativo - e, nesse sentido, é algo que interessa a quem foi vítima”, refere Frederico Moyano Marques.