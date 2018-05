Balão de oportunidades

A rotina desgasta, corrói e mata. A vontade de agir evapora-se, como se de água se tratasse, e transforma-se em nuvem que teima em não sair do lugar — tal como teimam em manter-se no mesmo emprego muitos dos que já não se sentem realizados naquilo que fazem. Quando decidem agir, sentem-se enferrujados e pensam que é demasiado tarde. Mas talvez não seja.

Hoje as redes sociais desempenham um papel cada vez mais importante na procura de novos projetos profissionais e há um facto que não pode ser ignorado. Há uma rede que bate todas as outras na altura de mudar de vida.

A rede do momento chama-se LinkedIn e tem 15 anos acabados de fazer, mas o protagonismo que ganhou pouco tem a ver com o dos adolescentes de hoje. Aqui não são os YouTubers que reinam — mesmo que a capacidade de fazer vídeos seja um talento e a procura por este tipo de profissionais também exista — e é de negócios que se trata.

O seu crescimento pode ser medido e visto de várias formas, e são várias as explicações para o sucesso crescente da rede social, mas há algo que não se pode dissociar do sucesso da plataforma. Cresceu de forma sustentada à medida que se tornou óbvio que os meios digitais passariam a ter “uma grande relevância no processo de recrutamento de um candidato”.

As palavras de Pedro Caramez casam com os dados revelados pelo Eurostat no início do ano — que mostram que o recrutamento através das redes sociais mais do que triplicou no último triénio — e espelham uma realidade para a qual muitos ainda não despertaram.

Se há três anos apenas 10 por cento das empresas portuguesas utilizavam as redes sociais com o propósito de atrair colaboradores, esse é um dado que hoje pertence ao passado. Ainda estamos abaixo da média europeia (de 56 por cento), mas Portugal está a subir no ranking e os portugueses parecem estar mais atentos ao mundo digital.

