Acidente de avioneta em Espanha que saiu de Portugal provoca três mortos

São ainda desconhecidos os motivos para a queda, bem como as identidades e as nacionalidades dos três ocupantes a bordo

Três pessoas morreram este sábado num acidente de uma avioneta que se despenhou no município de Flix, em Espanha, num voo proveniente do aeródromo português de Tires, concelho de Cascais, informaram bombeiros locais citados pela agência EFE.

Após a queda a avioneta incêndiou-se, refere a imprensa espanhola.

De acordo com as mesmas fontes, o aparelho despenhou-se entre as localidades de Vinebre e Flix, a cerca de 70 quilómetros do destino, o aeroporto de Reus, na Catalunha.

São ainda desconhecidos os motivos para a queda, embora o jornal espanhol “El País” refere que o mais provavel é que o mau tempo e a pouca visibilidade na região tenham estado na origem do acidente.

As identidades e nacionalidades dos três ocupantes a bordo também saõ desconhecidas.