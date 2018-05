A pirata da memória

No dia 6 de abril, Eric Kelley e Ralph Lee foram declarados inocentes dos crimes de homicídio e roubo e saíram em liberdade pela primeira vez após mais de 24 anos passados em prisões da Costa Leste dos Estados Unidos. Kelley e Lee tinham sido condenados pelo assassínio, em 1993, de Tito Merino, empregado de um clube de vídeo em Paterson. A sua libertação deveu-se, sobretudo, à ação da Innocence Project (IP), uma organização sem fins lucrativos cujo objetivo é comprovar, com a ajuda do ADN, a inocência de indivíduos que foram condenados erroneamente, pelos tribunais norte-americanos, a longas penas de prisão — ou mesmo a penas de morte.

Quase um terço destas condenações de inocentes — como nos casos de Kelley ou Lee — envolveu memória falsa relatada pelos próprios acusados. “A nossa memória muitas vezes causa-nos tropelias. Dependemos dela todos os dias. Mas a verdade é que a nossa memória está longe de ser um registo verdadeiramente preciso e exato do passado”, explica a psicóloga criminal Julia Shaw, autora do livro “A Ilusão da Memória” (editora Temas e Debates, 2016).

Shaw é uma especialista na “ciência da memória falsa”. Ela é uma espécie de apóstolo incansável que espalha o evangelho desta ciência cativante em inúmeros artigos, entrevistas, livros ou TED Talks um pouco por todo o mundo. Ela quer que nós reconsideremos a memória humana. Em vez de ser olhada como um registo correto e sem erros de ideias, lembranças e imagens do passado, a nossa memória deve ser vista, antes, como um repositório de histórias que nós contamos a nós próprios. Um repositório muito falível e, portanto, pouco digno de crédito.

