Jovem português encontrado morto na Tailândia, pai não acredita na tese de afogamento

Um cidadão português “de 22 anos de idade” foi encontrado morto terça-feira na Tailândia, um caso que está a ser investigado pelas autoridades e que aguarda ainda o resultado da autópsia ao corpo do jovem, segundo fonte oficial.

A secretária de Estado das Comunidades disse à agência Lusa que se trata de Julian David, um jovem que estava a estudar na Tailândia e que foi encontrado morto na terça-feira. O jovem tem nacionalidade portuguesa e da África do Sul, país onde vivem familiares.

A família do cidadão está a ter apoio dos serviços consulares portugueses, que, por seu lado, estão em contacto com as autoridades policiais e hospitalares. A causa de morte ainda não é conhecida, aguardando-se o resultado da autópsia, que ainda não foi realizada, segundo a mesma fonte. O caso está entregue às autoridades competentes tailandesas, prosseguiu.

Na rede social Facebook, o pai do jovem tem apelado a uma investigação do caso, manifestando dúvidas sobre o afogamento como causa de morte, uma vez que Julian David terá sido encontrado morto na praia. Num post colocado quinta-feira, o pai de Julian David escreveu: “O Julian não se afogou. Ninguém nada com roupa (…). Outra coisa. Mas ninguém está a falar. Ele não tem tatuagens. Então, como é que o corpo dele ficou marcado?”.

O jornal tailandês “Daily Hua Hin” partilhou uma notícia sobre a morte do jovem, com várias fotografias do corpo na praia, rodeado de elementos das autoridades locais. Na notícia datada de terça-feira, o jornal indica que se trata de “um homem português de 22 anos de idade”.

O jovem estudava “numa universidade” na Tailândia, prossegue a notícia, na qual se lê que “foi campeão de natação”.