Dez anos a debater medicina em Cascais

"Cuidar é mais do que tratar" é o lema da 10.ª edição das Jornadas da Primavera, encontro médico que se realiza esta sexta-feira no Centro Cultural de Cascais.

Dez anos após a primeira edição, o tema deste ano promove a ligação contínua entre o médico e o paciente. José Ramos Osório, médico e organizador do evento, diz que esta é uma ideia que tem sido consecutivamente promovida. "Não é só o diagnóstico ou o tratamento que importa", afirma o organizador do evento, que defende a necessidade de o doente ter o acompanhamento de toda a equipa técnica. A conferência deste ano analisará a necessidade de colocar o doente no centro da decisão, e será presidida pelo médico José Ramos Osório e pelo professor João Marques Gomes (da Nova Medical School). Osório disse ao Expresso que "é necessário encontrar uma forma mais humana de tratar os doentes".

Os fóruns que se realizam ao longo do dia vão dar ênfase ao tema "Vida", e a uma reflexão sobre a evolução e os diferentes ciclos da vida humana. "Ao longo dos vários temas vamos falar sobre cuidar e tratar", garante o profissional de saúde.

O painel abre com uma discussão sobre a criança, seguindo-se o debate sobre infertilidade conjugal e as novas tecnologias ao serviço da criança; nos painéis seguintes vai falar-se sobre o adulto, a saúde e desporto, o cancro da mama, e o idoso e os desafios da 3ª idade. José Ramos Osório defende que é "cada vez mais importante abordar a questão da 3.ª idade devido aos dados da população portuguesa".

Este ano o evento bateu recordes de participação, com 250 inscrições. José Osório relembra que apesar destes encontros serem organizados pela CUF Cascais, não se destina apenas aos médicos da instituição, e estão abertos a todo o país. O evento realiza-se esta sexta-feira, a partir das 8h30, no Centro Cultural de Cascais.