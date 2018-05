Vítima de despiste no Cais de Gaia tinha 77 anos. Ministério Público investiga

Corpo da idosa foi entregue às autoridades e conduzido ao Instituto de Medicina Legal do Porto, após ter sido resgatado no rio Douro

O comandante dos Portos de Porto do Douro e Leixões, Rodrigues Campos, avançou ao Expresso que o corpo da idosa que caiu ao Douro após um despiste na zona do Cais de Gaia, esta quinta-feira, já foi entregue às autoridades legais para posterior autópsia. Apesar de tudo indicar que o carro se terá precipitado para o rio “na sequência de uma desatenção ou eventual mal-estar”, o incidente já se encontra sob a alçada do Ministério Público.

Segundo Rodrigues Campos, o processo de averiguações deverá ser entregue à Polícia Marítima e deverá ficar concluído em poucas semanas. A única vítima mortal do despiste, ocorrido esta quinta-feira, tinha 77 anos e encontrava-se sozinha no carro.