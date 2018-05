Professora agredida disponível para regressar à Escola EB1 do Lagarteiro. Sindicato reivindica mais mais segurança

Docente agredida por quatro familiares de aluno de oito anos na Escola básica do Lagarteiro, no Porto, esta terça-feira, já teve alta hospitalar e pediu para regressar de pronto ao trabalho

A professora de Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) da EB1 do Lagarteiro violentamente agredida por familiares após ter repreendido um aluno de oito anos por desacato teve alta do Hospital de Santo António ao início da noite de terça-feira, tendo no dia seguinte pedido à direção do Agrupamento do Cerco para regressar à atividade letiva. Por precaução, a direção da escola entende que a docente deve manter-se afastada durante uns dias por se encontrar “emocionalmente abalada” e até ficar decidido “o procedimento disciplinar ao aluno”, no início da próxima semana.

Manuel António Oliveira, diretor do Agrupamento do Cerco, refere que apesar de a professora ser colocada pela Câmara do Porto, no âmbito das atividades extracurriculares, a escola irá acompanhar o processo, “que não carece de denúncia por se tratar de um crime público”. Os quatro familiares foram de imediato identificados pelas PSD, adiantando a direção que irá ser também apresentada queixa por invasão de espaço escolar.

Embora confirme a existência de episódios de indisciplina na escola inserida num dos bairros sociais mais problemáticos do Porto, Manuel António Oliveira sustenta que este foi “um caso de violência isolado, como já não acontecia há alguns anos”. Depois de uma reunião, esta quarta-feira, com o vereador da Câmara do Porto, Fernando Paulo, na Escola Secundária do Cerco, a autarquia disponibilizou-se para reforçar a vigilância junto e nas imediações da escola “no âmbito da escola segura”. Face à escassez de pessoal não docente, a EB1 do Lagarteiro “não tem porteiro mas apenas um funcionário que, além de fazer a ronda, abre a porta aos pais das crianças” no decurso das AEC, após o horário letivo.

Mesmo que se queixe de falta de funcionários, Manuel António Oliveira rejeita que a agressão se deva à falta de pessoal auxiliar, lembrando que a escola é insegura pelo facto de o gradeamento de proteção do recinto ser demasiado baixo. “Foi por aí que os agressores entraram e é frequente os alunos escapulirem-se para irem a casa e voltarem saltando as grades”, diz António Oliveira, que irá tentar junto da autarquia a colocação de uma vedação mais alta para prevenir a entrada de intrusos. “O que aconteceu é inadmissível e temos agora de prevenir que tal se repita.”

O Sindicato dos Professores do Norte (SPN) vai reunir-se com a direção do Agrupamento, que agrega sete escolas básicas e uma secundária na deprimida zona de Campanhã, esta sexta-feira, sendo a falta de pessoal não docente uma das questões em análise. “Foi a razão da greve neste sector no início do mês, mas a questão mantém-se na maioria das escolas”, lembra Manuel Mendonça, que defende que a facilidade com que os agressores entraram na escola “não será alheio ao problema”.

Apesar de o SPN não ter indicadores que permitam concluir que a violência no espaço escolar é um fenómeno crescente, a líder sindical afirma que a indisciplina e a violência são recorrentes no dia a dia de muitas escolas, “o que afeta o quotidiano profissional de muitos docentes”. Além da falta de auxiliares, o SNP aponta como causas “as profundas alterações no plano social e familiar, assim como fenómenos de marginalidade e pobreza, que precisam ser combatidas urgentemente por medidas políticas que travem as desigualdades sociais”.

“Nada justifica ou desculpabiliza a agressão a um professor, uma experiência traumática e difícil de ultrapassar”, frisa Manuela Mendonça. O SPN espera que o Estado “dê todo o apoio necessário à professora e que os agressores sejam criminalmente e exemplarmente punidos”.

Fernando Paulo não adianta o teor da reunião com a direção escolar, mas garante já terem sido disponibilizados à docente “os diversos serviços de apoio prestados pelo departamento Municipal de Recursos Humanos da Câmara”. Em relação à falta de pessoal fora do horário letivo, o vereador com os pelouros da Coesão Social e Educação remete a responsabilidade para o Ministério da Educação.