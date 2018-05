Problemas e inseguranças marcaram o fim da vida de Robin Williams

O suicídio de Robin Williams em 2014 apanhou todos de surpresa. Muitos foram os sinais que indicavam o fim vida de um dos maiores comediantes de Hollywood.

“Foi um dos comediantes mais impetuosos. O artista que mais riscos correu”, afirma Billy Crystal. Um ator que parecia ter tudo, mas que durante os últimos anos foi possuído pelo sentimento de que a sua vida tinha chegado ao fim. “O que vi [naquele dia] foi um homem assustado”, conta Crystal sobre uma das últimas vezes que esteve com o seu amigo e companheiro de profissão.

O intérprete também estará presente no lançamento da nova biografia, a 15 de maio, que conta ainda com a presença de Susan Schneider, terceira mulher de Williams; do seu filho mais velho, Zack Williams, e da sua nora Alex Mallick, entre outros atores, amigos e companheiros de trabalho.

O sentimento que o assombrava nos últimos anos foi marcado pelo declínio na carreira, muito depois de ter ganho o óscar por "Good Will Hungting" ou quando deu voz à personagem do génio Aladino. A sua vida financeira também se tornou um problema. Williams divorciou-se duas vezes, primeiro de Velardi e depois de Marsha Garces, com quem teve dois filhos.

O livro relata que o ator nunca superou a separação do segundo casamento, especialmente por causa dos seus filhos. "Tinha a certeza que nos tinha dececionado. Nunca o aceitou. É triste, porque todos gostávamos dele e queríamos a sua felicidade", recorda o seu filho no livro.

Às dificuldades a nível pessoal e profissional, juntaram-se os problemas de saúde, com causas desconhecidas durante algum tempo. Até mesmo o diagnóstico de Parkinson, em 2014, pode ter sido errado, segundo informações divulgadas neste livro.

A autópsia indicou que Williams sofria de uma demência incurável que tende a manisfestar-se de forma agressiva no cérebro e aumenta o risco de suicídio.

Robin vivia para a arte. Com 35 anos de carreira, e já com 60 anos de idade, o ator pensava que era incapaz de voltar a fazer rir o seu público. "Não posso. Não sei como ser engraçado", disse Williams a Cheri Minns, amiga de longa data e sua maquilhadora. Ainda participou numa série televisiva, porém fracassou, e os convites que recebia dos amigos para regressar aos palcos foram todos rejeitados.

Segundo a sua biografia, a deterioração física começou a afetar a sua memória, impossibilitando-lhe memorizar um guião. Teve problemas digestivos, perturbações de sono, e até problemas para urinar. A sua voz alterou-se, perdeu muito peso e os seus músculos paralisaram. O diagnóstico de Parkinson, tornou-se no maior dos seus pesadelos, ao lembrar-se do que acontecera ao seu amigo Christopher Reeve. "Sentiu-se preso no seu próprio corpo", recorda outro dos seus amigos.

Williams afastou-se de todos. Meses antes da sua morte, recorreu a uma clínica de desintoxicação, que conhecera anteriormente.

"Sinto que devia ter passado mais tempo com ele. Porque precisava de apoio e não o teve", recorda o seu filho. O corpo de Williams foi encontrado por amigos, já sem vida, na sua casa no norte de San Francisco, enforcado com um cinto.