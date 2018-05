Grupo CGD reduz 250 trabalhadores em Portugal no primeiro trimestre

No final de março, a CGD tinha 8.071 funcionários na atividade doméstica, o que significa menos 250 face aos 8.321 trabalhadores que tinha no fim de 2017 - é uma redução de 250 trabalhadores em Portugal no primeiro trimestre deste ano, segundo os resultados divulgados à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). A maior parte destes trabalhadores saiu por reformas ou reformas antecipadas. Em conferência de imprensa, Paulo Macedo, presidente do banco público, disse que há mais de 100 trabalhadores que apresentaram candidaturas no âmbito do plano por mútuo acordo. "Temos mais candidatos entre reformas, rescisões e reforma por idade de reforma do que será necessário, pensamos que será cumprida [o objetivo de redução de pessoal este ano] como no ano passado", afirmou Paulo Macedo.

No âmbito do aumento de capital da CGD, feita em 2017, foi acordado com Bruxelas um programa de reestruturação do banco público que passa, entre outras medidas, pela saída de cerca de 2.000 pessoas até 2020, através de pré-reformas e rescisões amigáveis, num ritmo de 500 a 600 por ano. Em termos de agências, a CGD Portugal (rede de atendimento presencial) tinha em março 587 balcões, os mesmos que no final do ano passado. A CGD apresentou esta quinta-feira lucros de 68 milhões de euros no primeiro trimestre do ano, o que compara com prejuízos de 38,6 milhões de euros do mesmo período de 2017.