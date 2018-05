Câmara de Lisboa debate construção de um quartel de comando e formação de bombeiros

A Câmara Municipal de Lisboa, liderada do PS, vai apreciar na quinta-feira, em reunião privada do executivo, a construção de um novo quartel para o Regimento de Sapadores Bombeiros (RSB), que será dedicado ao comando e formação.

Na reunião que decorre na quinta-feira, nos Paços do Concelho, a Câmara vai deliberar a “construção do quartel de comando e formação do RSB, […] com recurso ao concurso limitado por prévia qualificação, com publicidade internacional”.

De acordo com a proposta, à qual a agência Lusa teve acesso, este será um investimento de 17 milhões de euros e o prazo para a conclusão da obra é de 34 meses.

“Esta unidade será localizada nos terrenos envolventes ao quartel do RSB, instalado em Marvila, o qual acolhe, atualmente, a 6ª companhia, o 3º batalhão e a escola” de bombeiros, é apontado.

O documento refere que “relativamente às infraestruturas, torna-se necessário proceder à reorganização do sistema atualmente implementado, sendo imprescindível a construção do quartel de comando e formação para o Regimento de Sapadores Bombeiros”.

“A presente intervenção passa pela ampliação e reforço das componentes operacionais existentes, reabilitando a casa escola (torre), a galeria de treinos e a lavandaria, e pela introdução de uma nova estrutura que incluirá a construção da nova Sede de Comando do RSB (atualmente na Av. D. Carlos I), do quartel da Companhia de Intervenção Especial (6ª companhia), da escola dos RSBL, do edifício de estacionamento de meios de reserva, da Unidade Cinotécnica de Resgate, da portaria e da moradia de treinos”, explicita a proposta.

A empreitada vai incluir também a construção de campos de treino para diversos cenários.

Segundo a proposta, o investimento será repartido entre 2019 e 2021, sendo que, para o ano, a Câmara irá investir 7,5 milhões de euros, em 2020 6,2 milhões e, em 2021, 4,2 milhões de euros.

A proposta assinada pelo vereador do Urbanismo, Manuel Salgado, acrescenta que “face ao elevado preço base do concurso, à especificidade da obra a executar e à necessidade de se encontrarem, no mercado, operadores qualificados que, pela demonstração das suas capacidades técnica e financeira, prestem algumas garantias acrescidas de boa execução deste contrato, o procedimento será tramitado com recurso a um concurso limitado por prévia qualificação”.