A "investigação cara" que permite poupar dinheiro no futuro

"É o maior prémio em Portugal para apoiar a investigação em saúde" como o descreveu Ricardo Costa. E que pode fazer a diferença numa época em que o Serviço Nacional de Saúde enfrenta desafios sérios à sua sobrevivência como anos de desinvestimento ou envelhecimento da população.

Questões que saltaram de convidado em convidado com o diretor geral de informação do grupo Impresa a moderar um debate (transmitido em direto na SIC Notícias e no Facebook do Expresso) que marcou a cerimónia de entrega dos prémios da 5ª edição do Programa Gilead Génese, que ao longo desta meia década apoiou 63 projetos de apoio social e trabalho científico.

"A investigação parece cara no início mas depois é o que permite poupar dinheiro", garante o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães. É "uma das melhores formas de atrair os jovens mais qualificados", garantiu a CEO do grupo Luz Saúde, Isabel Vaz. Sobretudo quando enfrentamos "um conjunto de pressões que são comuns a todos os países", lembrou o professor associado da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, Álvaro Almeida.

Para o presidente do conselho de administração do IPO do Porto, José Laranja Pontes, um dos grandes problemas passa pela "falta de autonomia" de muitos hospitais e centros médicos, que não permite aplicar diretamente os rendimentos da investigação. Algo que fez Luís Costa, diretor do serviço de oncologia do CHLN, realçar que a investigação não é só boa para o desenvolvimento mas também "para os doentes."

Trata-se do "incentivo às boas práticas de saúde" falado anteriormente pelo diretor geral da Gilead Sciences em Portugal, Vítor Papão, e que se reflete nos dez projetos reconhecidos na edição deste ano do Programa Génese. Exemplos positivos, entre outros indicadores de relevo no país, que levaram a presidente do Infarmed, Maria do Céu Machado, a afirmar que "não temos só razões para chorar." Antes pelo contrário.

A avaliação das candidaturas submetidas foi assegurada por duas Comissões Independentes de Avaliação que selecionaram 10 projetos, 6 de natureza científica e 4 de iniciativa comunitária, pelo seu potencial contributo para a otimização da prática clínica, da melhoria da qualidade de vida dos doentes e dos resultados em saúde. Conheça os trabalhos reconhecidos:

NUNO FOX

Projetos científicos

Universidade do Porto

Rastreio de infeção oculta pelo vírus da hepatite C em doentes submetidos a transplante renal em Portugal

Universidade do Minho (UM) - Instituto de Investigação em Ciências da Vida e Saúde (ICVS)

Impacto da diversidade genética do VIH-1 na imunodeficiência

Instituto de Higiene e Medicina Tropical

Aplicação de nanopartículas no diagnóstico rápido, simultâneo e não invasivo da infeção pelo VIH e da tuberculose

Universidade do Minho (UM) - Instituto de Investigação em Ciências da Vida e Saúde (ICVS)

Relação entre as células T reguladoras e a hiperactivação imunológica que está associada à presença de mais que uma doença nos doentes com infeção crónica por VIH

Instituto de Medicina Molecular

Transmissão VIH-1 na infecção aguda

IPATIMUP

Proteína PSGL-1 como novo alvo imunoterapêutico contra o linfoma

Projetos de iniciativa comunitária

Bué Fixe – Associação de Jovens

COM CONSCIÊNCIA - projeto que pretende sensibilizar a juventude sobre a importância da prevenção do vírus VIH

Liga Portuguesa Contra a Sida

Interliga-te - O Projeto Interliga-te é um projeto inovador de deteção precoce e de apoio ao tratamento da infeção por VIH e SIDA e outras IST, destinado à população com mais de 50 anos

MAPS – Movimento de Apoio à Problemática da SIDA

Testa-te! - Projecto Testa-te! tem como objetivo promover o aconselhamento e deteção precoce da infeção pelo VIH, VHB e VHC junto da comunidade algarvia

ASJPAS

ComREDE - projeto de intervenção comunitária, de sensibilização para o rastreio das hepatites virais B e C (VHB e VHC), junto de utilizadores de drogas intravenosas nos municípios da Amadora e de Sintra