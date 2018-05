937 horas, 21 minutos, €150: três números que tem de saber sobre um problema no trânsito

Sabe quantas horas de atraso nos transportes públicos houve em 2017? 937, o equivalente a cerca de 39 dias. E sabe qual é o tempo médio que um condutor em segunda fila leva a voltar ao carro? 21 minutos. E sabe qual é o montante máximo cobrado a quem comete esta infração? €150.

Perante estes números, a Câmara de Lisboa arrancou esta terça-feira com uma campanha de sensibilização contra o estacionamento em segunda fila, diz à Lusa o vereador da Mobilidade e Segurança, apontando que será também reforçada a fiscalização.

A campanha "2.ª fila não é opção" é responsabilidade do município, da Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa (EMEL), da Polícia Municipal e da rodoviária Carris, mas conta também com a participação do Automóvel Clube de Portugal e associações de comércio, hotelaria, restauração e serviços.

A comunicação será feita através da distribuição de folhetos, mas também na rádio, em terminais de multibanco, em redes sociais e em 2filanaoeopcao.pt.