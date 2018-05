“Uma lição de humildade”: uma viagem pelo mundo sem pagar e ainda a receber salário

“Hoje dividimo-nos em grupos e trabalhámos em diferentes tarefas. Eu e a Carla ficámos na cozinha das 9h às 14h. Ajudámos a preparar o almoço, lavar a louça, limpar a cozinha. Happy, a gerente da cozinha, é uma pessoa alegre e trabalhadora e é um prazer trabalhar com ela. Ainda tivemos alguns minutos para uma pausa para dançar!”

No diário de viagem que o grupo do primeiro World Life Experience vai partilhando online no site oficial do projeto, Ekaterina começa por resumir assim o seu dia - o 14º da viagem - passado na cidade espanhola de Granada, na Fundacion Escuela de Solidariedad.

A instituição que conheceram tem por filosofia “recuperar o sentido de família de pessoas que, por diversas circunstâncias, não a tiveram ou não podem ter”. É apenas um dos lugares onde os 11 jovens que estão a percorrer o mundo, passando por três continentes ao longo de quase um ano, realizaram trabalho social. O grupo já passou por outras organizações e muitas mais estão na sua agenda, de forma a trabalharem com crianças e refugiados, por exemplo, mas também em projetos de reconstrução ou em prol do meio ambiente

Conjugar viagens com sustentabilidade e responsabilidade social

Recuemos. O percurso desta aventura começou em Portugal, de onde saíram em janeiro, depois de terem experimentado várias iniciativas de voluntariado, desde colaborar com as equipas da Refood até plantar árvores em Penela. Os “lucky 12” (na verdade são 11, porque um dos participantes desistiu quase na hora da partida) dão corpo ao projeto pensado por António Dias, o mentor do World Life Experience, que o concebeu como uma forma “de conjugar novas experiências de viagem, suportadas nos conceitos de sustentabilidade e de responsabilidade social”.

António, um arquiteto de formação mas que nunca exerceu, queria “algo que gerasse um impacto positivo” e acabou por criar um projeto que é também um modelo de negócio. Para os selecionados - e para os cerca de 40 mil que ficaram pelo caminho -, a tentação começou com um anúncio, divulgado na internet. Procuravam-se 12 jovens para viajar um ano pelo mundo, com todas as despesas pagas e direito a um salário mensal de 2.500 euros.

Demasiado bom para ser verdade? Muitos pensaram assim, a ponto de circular muita desconfiança pelas redes sociais, mas de todo o lado chegaram inscrições. Os requisitos exigiam candidatos entre os 20 e os 35 anos e a inscrição era possível mediante o pagamento de um valor de 9 euros (dos quais 2,5 euros destinados a serem doados para organizações não governamentais).

A triagem começou depois, primeiro a partir dos questionários preenchidos pelos candidatos, “com base num algoritmo desenvolvido para o efeito”; depois tendo por critério os resultados de “um teste psicológico e os vídeos de apresentação que foram pedidos”, explica António. A etapa final passou por uma entrevista via Skype.

“Lição de humildade”

Miguel Brito, que é português e integra o grupo, foi seduzido, “claro”, pela hipótese de “viajar a custo zero”. Mas a partir da Bósnia, de onde falou com o Expresso no 86º dia de viagem, explicou que pesou também o desejo de correr mundo de uma forma que fugia ao “mero turismo”, permitindo o “envolvimento com as populações locais”.

A experiência já está a ter impacto na sua vida, diz. Fala em “lição de humildade” e ainda que a passagem dos jovens pelas diferentes associações que desenvolvem projetos sociais seja “necessariamente curta”, como explicou, garante que “tem sido inspirador”.

Para alguém formado em Engenharia Aeroespacial, a ideia de trabalhar fechado num escritório das 09h às 17h começa a ser cada vez menos atraente. “Sinto que vou voltar diferente. Espero que sim, aliás, e custa-me pensar numa rotina desse género. Porque nos muda perceber que há ONG que nasceram do nada. O que temos aprendido é que, para ajudar não é preciso muito, basta querer”, diz Miguel.

Com o jovem português viajam espanhóis, brasileiros, um ucraniano, uma venezuelana, uma cabo-verdiana e até uma argentina, professora de tango. São diferentes as nacionalidades, como são variados os interesses dos participantes. A organização já abriu as inscrições para a segunda edição desta aventura e quem desejar habilitar-se pode inscrever-se até ao dia 20 de julho. A partida está agendada para janeiro de 2019 e serão 20 os destinos internacionais contemplados - Brasil, Uruguai, Argentina, Chile, Perú, Colômbia, Costa Rica, Portugal, Espanha, Holanda, Alemanha, República Checa, Grécia, Tailândia, Camboja, Malásia, Indonésia, Japão, Austrália e África do Sul. A estadia em cada cidade será de duas semanas, divididas entre seis dias para explorar cada destino, seis dias para realizar trabalho voluntário com organizações locais e três dias de descanso.

Segundo a Top Experience, que organiza a iniciativa, “os candidatos deverão ter entre 21 e 39 anos de idade e cumprir um perfil concreto: ser responsável, empático, atencioso, tolerante, comunicativo, proativo, flexível, ter um nível intermédio de inglês e desejar trabalhar em grupo”.

A primeira edição permitiu angariar mais de 100 mil euros, a distribuir por 45 ONG, diz, satisfeito, António Dias.