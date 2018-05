Perdem-se "21 mil anos de vida" com a insuficiência cardíaca

Conheça as opiniões dos convidados do Momento Expresso (com apoio da Novartis) que traçaram o retrato desta doença no Congresso Português de Cardiologia

Para o presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, Francisco George, o importante é que se trabalhe para que "a vida acabe mais tarde" João Morais, presidente da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, garante que boa parte dos doentes com insuficiência cardíaca "ainda não estão identificados" Professor associado da Católica Lisbon School of Business & Economics, Miguel Gouveia acredita que a insuficiência cardíaca é responsável pela perda de "21 mil anos de vida" Segundo Vicente de Moura, presidente da Associação de Apoio aos Doentes com Insuficiência Cardíaca, a insuficiência cardíaca é "praticamente desconhecida em Portugal"